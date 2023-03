Ostertüten für Bedürftige

Aktion in dieser Woche

Hofheim - Die Hofheimer Tafel erlebt seit Monaten eine deutlich gewachsene Nachfrage. Umso mehr ist sie auf Unterstützung von großzügigen Gebern angewiesen. Um Menschen, die die gestiegenen Lebensmittelpreise überfordern, zu Ostern den Tisch ein wenig reicher decken zu können, gibt es auch dieses Jahr wieder die „Aktion Ostertüte“. Die Pfarrei St. Elisabeth Hofheim, Kriftel, Eppstein ruft auf, haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Mehl, Reis, Kaffee, Tee, Öl oder H-Milch zu spenden. Auch Drogerieartikel wie Zahncreme oder Duschgel sind willkommen. Etwas Schokolade oder ähnliches zum Osterfest dürfen Spender ebenfalls gern in die Tüte packen.

Die Ostertüten können noch in dieser Woche im Zentralen Pfarrbüro in Hofheim, Pfarrgasse 4, zu den Öffnungszeiten abgegeben werden (montags bis freitags 10 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags 14 bis 16 Uhr). Am Samstag, 1. April, nehmen Ehrenamtliche Ostertüten von 12 bis 13 Uhr auf den Parkplätzen an St. Peter und Paul, St. Bonifatius (Marxheim) und St. Vitus (Kriftel) entgegen. Am Samstag, 1. und Sonntag, 2. April, können die Spenden zudem direkt zu den Gottesdiensten mitgebracht werden. Möglich ist auch, mit einem Geldbetrag zu helfen. Spenden mit dem Vermerk „Ostertüte“ auf das Konto der Caritas Main-Taunus mit der IBAN DE50 5125 0000 0002 0019 00 sind ebenfalls willkommen. red