„Offenes Atelier“

Angebot im Hof Ehry

Hofheim - Offenes Atelier“ nennt sich das neue Angebot der Kulturwerkstatt. Ab Montag, 27. Februar zwischen 15 und 17 Uhr steht das Atelier im Hof Ehry, Burgstraße 26, Kreativen ab 12 Jahren offen, die keinen geeigneten Raum zum Malen haben. Die Werkstattleitung gibt Anregungen, ansonsten können Teilnehmer frei an ihren Projekten arbeiten. Zu dem Beitrag von 10 Euro kommen noch Kosten für Material. Per E-Mail an atelierwerkstatthofheim@web.de können Plätze reserviert werden. Die weiteren Termine bis zum Sommer sind unter www.hofheimer-kulturwerkstatt und auch im Schaukasten am Hof Ehry einsehbar. sm