Noch viele Fragen zum Polar-Areal

Noch hat die Polar-Gruppe ihren Sitz an der Hattersheimer Straße. Hier soll ein Wohnquartier entstehen. Babs © babs

Investor will Parkplätze an Straße streichen / DRK interessiert an Kita und Seniorenwohnen

Hofheim - Welche Qualität wird es haben - das Wohnquartier auf dem Gelände der Maschinenfabrik Polar Mohr an der Hattersheimer Straße? Das war eines der Themen, als das Vorhaben vor der politischen Sommerpause auf der Tagesordnung des Planungsausschusses der Stadtverordnetenversammlung stand. Die Meinungen sind geteilt, wie nicht anders zu erwarten. Tatsächlich sind viele Fragen noch offen.

Es sind die Linken, die immer wieder Zweifel anmelden. „Das wird ein bescheidenes Wohngebiet“, ist der Stadtverordnete Bernd Hausmann überzeugt. Er weist darauf hin, dass es auf beiden Seiten vielbefahrene Straßen gibt, von denen Lärm ausgeht. Fakt ist, dass die Südseite der Häuser entlang der Bahn den Geräuschen ausgesetzt ist, die von der Landesstraße und der Bahnstrecke ausgehen. Als Lärmschutzmaßnahme sind offensichtlich verglaste Balkone im Gespräch. Im Sommer werden es die Bewohner dort vor Hitze nicht aushalten können, fürchtet Hausmann.

Viel sagten dazu weder der Magistrat noch der Kelkheimer Projektentwickler Günther Horn. Das hat auch damit zu tun, dass der Grundsatzbeschluss für das Baugebiet längst gefallen ist. Da wird allenfalls noch über das „Wie“ gesprochen, nicht über das „Ob“. Bürgermeister Christian Vogt (CDU) argumentierte noch, besonders für ältere Bewohner werde ein attraktives Quartier entstehen, denn die Senioren legten Wert auf kurze Wege in die Innenstadt. Im Planungsausschuss zeigten sich auch Grüne und SPD, die nicht von vornherein immer auf der Linie des Magistrats sind, von dem Vorhaben angetan.

Kritik der Linken verhallt ohne Reaktion

Erstmals ins Blickfeld gerieten die Backsteinhäuser, die unweit des Parkdecks an der Hattersheimer Straße stehen und dort auch bleiben werden. Hinter diesen Häusern soll, so hat es Hausmann dem Plan entnommen, siebengeschossig gebaut werden. Er sprach von einer „planerischen Rücksichtslosigkeit“. Darauf wurde weiter nicht eingegangen - spannend wird zu sehen sein, wie die Hauseigentümer reagieren, wenn sie im Bebauungsplanverfahren Anregungen und Bedenken einbringen können.

Auch zum Thema nachhaltiges Bauen zeichnen sich konkrete Konturen noch nicht ab. Investor Horn kündigt eine CO2-freie Heizungstechnik an, außerdem begrünte Dächer und Photovoltaikanlagen. Denkbar ist unter der Überschrift „nachhaltiges Bauen“ aber noch einiges darüber hinaus - von der Brauchwassernutzung in den Toiletten bis zu Baustoffen aus Recyclingmaterial und vielem anderen mehr. Die Stadt hat weitgehende Vorstellungen geäußert - die Frage ist, was sich im städtebaulichen Vertrag mit dem Investor festschreiben lässt.

Eine städtebauliche Verbesserung ist jedenfalls für die Hattersheimer Straße geplant. Die vielen Parkplätze an der Nordseite der Straße, die für die Mitarbeiter der Maschinenfabrik gedacht sind, sollen wegfallen - das gibt neue Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn es um die Straße geht, erinnert FDP-Mann Ralf Weber regelmäßig an seine Idee, eine Allee aus der Straße zu machen. Dazu gibt es keine Beschlüsse, aber gewehrt hat sich bisher dagegen niemand.

Investor Horn war mit einigen neuen Informationen in den Planungsausschuss gekommen. So ist er zuversichtlich, dass die Bauarbeiten insgesamt nicht mehr als drei Jahre in Anspruch nehmen könnten - nach Räumung des Geländes und Abbruch der Industrieanlagen. In das jetzige Bürogebäude an der Nordseite der Straße sollen die Baubüros und die Planer kommen, so Horn. Das Schicksal der Gesundheitsakademie des Kreises ist nach wie vor ungeklärt.

Offen ist auch, ob es eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren geben wird. Horn hat den Eindruck, dass es keinen Bedarf gibt. Die Stadt sieht das anders. Horn hat mit dem DRK schon einen interessierten Betreiber für das Seniorenwohnen und die Kindertagesstätte an der Hand. Bekannt ist aber, dass die Stadt neue Kindertagesstätten im Stadtgebiet am liebsten selbst betreiben möchte - ganz unkompliziert werden die Verhandlungen zwischen Stadt und Investor offenbar nicht verlaufen.