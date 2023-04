Neustart an Himmelfahrt

Endlich wieder Kreisstadt-Lauf / Anmeldefrist endet am 10. Mai

Hofheim - Wir hoffen, dass wir nahtlos an die schönen Veranstaltungen der vergangenen zwei Jahrzehnte anschließen können“, sagen die beiden Mitorganisatoren des Kreisstadt-Laufs, Dr. Dieter Rebhan vom TV 1860 Hofheim und Dieter Damm von der TG Unterliederbach. Die zwei wissen, von was sie sprechen, denn sie waren bereits dabei, als 1999 die Premiere des Straßen- und Volkslaufs über die Bühne ging. Nach drei wegen Corona verschobenen Versuchen findet die 22. Auflage des Kreisstadt-Laufs nun an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, statt. Ein Restart sozusagen. „Wir freuen uns!“, sagen Rebhan und Damm, die aktuell davon ausgehen, dass sich wieder mehr als 1000 Leichtathleten, Freizeitjogger und Walker auf den 10 Kilometer langen Weg von Hofheim nach Höchst machen - von der neuen Kreisstadt in die frühere Kreisstadt des Main-Taunus-Kreises.

Insgesamt waren es bislang rund 27 000 Sportler, die die abwechslungsreiche Strecke meisterten. Und mindestens ebenso schön ist der Reinerlös: Für die Leberecht-Stiftung kamen alles in allem etwa 400 000 Euro zusammen. Die Stiftung unterstützt behinderte und benachteiligte Kinder in der Region.

Wer am Donnerstag, 18. Mai, mit an den Start gehen möchte, sollte sich bis Mittwoch, 10. Mai, angemeldet haben. Am einfachsten geht das online auf www.kreisblatt.de/hk-lauf .

Die Walker werden um 9.30 Uhr auf die Strecke geschickt, der Startschuss für den Hauptlauf fällt um 10 Uhr. Wie immer führt der Weg durch den Industriepark Höchst, der an diesem Tag - dank Infraserv - seine Tore für die Sportler öffnet. Das Ziel ist eines der schönsten, die Frankfurt zu bieten hat: Der Schlossplatz in Höchst mit seiner traumhaften Fachwerkkulisse.

Am Mainufer ist die Zielparty mit Live-Musik von Backtrip, Essen und Trinken zu familienfreundlichen Preisen und einer Verlosung, an der alle Sportler teilnehmen. Bleibt nur noch eines, nämlich Dieter Rebhans und Dieter Damms Einladung: „Laufen Sie mit für Leberecht! Jetzt bitte anmelden.“ kajo