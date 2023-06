Neuer Name für den Bornplatz?

Geht es nach dem Willen der SPD im Ortsbeirat Kernstadt, könnte aus dem Bornplatz bald ein Blumplatz werden. becht © Becht

SPD möchte an Vorkämpfer der Demokratie erinnern

Hofheim - Soll Hofheim mit Robert Blum einen Vorkämpfer der Demokratie in Deutschland ehren? Soll der Bornplatz in der Kurhausstraße nach ihm benannt werden? Der Ortsbeirat für die Kernstadt hat auf diese Fragen noch keine Antwort gegeben, sondern einen Antrag der SPD vertagt. Wer überhaupt war dieser Robert Blum? Vor allem Vertreter von CDU, FWG und FDP argumentierten im Ortsbeirat, der Mann sei in Hofheim überhaupt nicht bekannt. Was man natürlich, wenn man das will, umgekehrt auch als Argument für eine Umbenennung des Platzes verstehen könnte - die hätte das Ziel, Robert Blum bekannter zu machen.

„Warum es in Hofheim zum Beispiel zwei Linden für Kaiser gibt, die nie in Hofheim waren, aber kein Gedenken an Robert Blum, ist heute wohl schwer verständlich“, schrieb Dieter Reuschling, der seit Jahrzehnten unter anderem die Geschichte der Arbeiterbewegung und der SPD in Hofheim erforscht, in einem Beitrag für das Main-Taunus-Jahrbuch. Auf seine Initiative geht auch der Antrag zurück. Auch mit Straßennamen wie der Wilhelmstraße seien bislang lediglich Herrscher geehrt worden, so SPD-Mann Peter Ottlik im Ortsbeirat.

Blum stammt eher aus der Gruppe der Beherrschten. Für einen Überblick über seine vielfältigen politischen Aktivitäten fehlt hier der Platz - Blum wurde jedenfalls zu einem bekannten Mitglied der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Als Leiter der demokratischen Fraktion reiste er 1848 nach Wien, wo es demokratisch motivierte Aufstände gab. Blum hielt dort eine vielbeachtete Rede, schockierte durch eine radikale Wortwahl, wurde von den kaiserlichen Truppen verhaftet und am 9. November 1848 standrechtlich erschossen. Sein Einsatz für die Demokratie in Deutschland ist lange bekannt, den Bezug zu Hofheim hat Reuschling recherchiert. „Im Dorfe Hofheim, wo wir eine Stunde weilten, bewirkte man sogar schnell eine Demonstration, indem einige Vereine sich zu einem Ständchen sammelten und bei unserer Ankunft das ganze Dorf auf den Beinen war und mit Jubel von uns Abschied nahm.“ Was für Reuschling wichtig ist: Die Reaktion auf Blums Besuch zeigt, wie zuvor schon die Schulhausrevolte des Jahres 1831, dass es in diesen Jahrzehnten ein merkliches demokratisches Bewusstsein in Hofheim gab.

Viele wollen freilich lieber an der Bezeichnung Bornplatz festhalten. Weil sich dort einst der Zulauf zu den innerstädtischen Brunnen befand, beziehen sich die einen auf die Stadtgeschichte. Weil der Name auch daran erinnert, dass der vordere Teil der heutigen Kurhausstraße bis zur Gebietsreform Borngasse hieß. Die weiteren Gegenargumente sind ebenso zahlreich wie unterschiedlich. Blum sei ja nur eine Stunde in Hofheim gewesen, gibt Cornelia Theisen-Niederastroth (FDP) zu bedenken. Beate Faust (CDU) würde Hanna Bekker vom Rath den Vorzug geben.

Undurchsichtig blieb die Rolle des Historischen Arbeitskreises der Bürgervereinigung Hofheimer Altstadt, dem übrigens auch Reuschling angehört. Es gebe eine E-Mail des Arbeitskreises, in dem dieser sich gegen die Umbenennung ausspreche, so Ortsvorsteherin Elli Wagner. Tanja Lindenthal (BfH) erklärte dazu, sie habe sich erkundigt und erfahren, dass es keine Stellungnahme des Arbeitskreises gebe. Von wem wiederum die E-Mail gekommen ist, das wollte die Ortsvorsteherin nicht mitteilen.

Schließlich mahnte Stadtrat Bernhard Köppler (SPD), darauf zu achten, dass kein schlechtes Signal vom Ortsbeirat ausgehen dürfe; er fürchtet, dass dies durch eine Kampfabstimmung erzeugt werden könnte. Schließlich folgte eine Mehrheit seinem Vorschlag, die Angelegenheit zu vertagen. Spätestens im September geht die Debatte also weiter.