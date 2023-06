Neuer Anlauf bei Ideensuche für Hof Ehry

Interessenten können bis Ende Juni ihre Konzepte einreichen

Hofheim - Mit einem Ideenwettbewerb für die zukünftige Nutzung des Hof Ehry hat die Stadt im vergangenen Jahr den Prozess der Umgestaltung des bekannten Vierseithofs mit großer Toranlage im Herzen der Stadt gestartet. Nachdem am Ende der ersten Ausschreibung kein geeigneter Bewerber gefunden werden konnte, erfolgt jetzt eine weitere Ausschreibung. Die Bewerbungskriterien haben sich hierbei nicht geändert.

Seit dem Auszug des „Hauses der Jugend“ steht die Hofanlage für eine neue Nutzung zur Verfügung. Es ist geplant, das Scheunengebäude als öffentlichen multikulturellen Event- und Veranstaltungsort mit einer verbesserten Anbindung und Öffnung zur Stadt auszubauen. „Idealerweise können durch eine neue Nutzung mit modernem Konzept noch mehr Besucher in unsere Stadt gelockt werden. Zudem erwarten wir uns positive Synergieeffekte für den Einzelhandel in der Innenstadt im Zusammenklang mit der Kulturscheune. Außerdem kann die Kulturscheune dem Hofheimer Vereinsleben zugute kommen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Der Hof Ehry mit dem Tor zur Burgstraße stelle ein wichtiges Scharnier zwischen historischer Altstadt, moderner Einkaufszeile und Verwaltungszentrum dar. Eine attraktive Nutzung an dieser Stelle werde diese Teile der Innenstadt verbinden und eine Lücke im Angebot schließen.

Die Scheune werde zu diesem Zweck baulich ertüchtigt und durch weitere Gebäudeöffnungen zur historischen Altstadt hin begehbar gemacht, so dass eine transparente und einladende Atmosphäre geschaffen wird. Auch die weiteren Gebäude des Hofes sollen baulich ertüchtigt und im Anschluss einer privatwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. Für diese Nutzung sucht die Stadt nun im genannten Wettbewerb Ideen für innovative, attraktive Konzepte.

Möglich sind ein oder mehrere Nutzer mit konkreten Konzeptvorschlägen. Die Stadt strebt dabei einen langfristigen Mietvertrag an. „Der Mietzins wird korrespondierend mit den erforderlichen Investitionen für Ein- und -umbauten des Mieters bzw. der Mieter berechnet und vereinbart“, heißt es von der Stadt. Je nach Konzeption seien größere oder kleinere Umbaumaßnahmen erforderlich, die vom Mieter oder den Mietern zu übernehmen sind. Die nötigen Abstimmungen mit der Denkmalbehörde erfolgen über die Stadt.

Wettbewerbsschluss ist Freitag, 30. Juni. Die Broschüre mit allen notwendigen Informationen sowie dem Antrag, mit dem sich Interessierte für das Projekt bewerben können, stehen auf der Homepage der Stadt. red