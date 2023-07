Neubaugebiet auf der Kippe

Teilen

Ist schon seit Jahren in der Planung und genauso lange umstritten: Das Baugebiet Jungehag in Wildsachsen. Am Ortsrand sollen 50 bis 75 neue Häuser entstehen. archiv © N.N.

Für das Jungehag-Areal in Wildsachsen gab es keine Umweltprüfung

Hofheim - Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sorgt für Aufregung in Hofheim und Wildsachsen. Es könnte nämlich bedeuten, dass der Bebauungsplan für das Baugebiet Jungehag gegen geltendes Recht verstößt. Prompt gab es am Mittwochabend Streit in der Stadtverordnetenversammlung.

Wie aus einer Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts hervorgeht, dürfen Baugebiete außerhalb des bisherigen Siedlungsbereichs einer Kommune nicht im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung entwickelt werden. Paragraf 13b des Bundesbaugesetzes, der diese Verfahren ermöglichen soll, verstoße gegen Rechtsvorgaben der Europäischen Union. Zulässig sei dieses Verfahren nur, wenn erhebliche Umwelteinwirkungen von vornherein ausgeschlossen werden können.

Vogt: Wir werden das alles prüfen

Das aber dürfte bei kaum einem Baugebiet im bisherigen Außenbereich so eindeutig der Fall sein. Ob das aber auch für das Baugebiet Jungehag in Wildsachsen gilt? „Eine Normenkontrollklage wäre vermutlich erfolgreich“, sagte die Linken-Stadtverordnete Dr. Barbara Grassel im Parlament. Tatsache ist: Im Bauleitverfahren bezog sich der Magistrat ausdrücklich auf den Paragrafen 13b des Baugesetzbuchs, der nach dem Richterspruch die Anforderungen europäischen Rechts nicht erfüllt.

Um was geht es überhaupt? Am südlichen Wildsächser Ortsrand sollen auf einer Fläche von 16 000 Quadratmetern rund 40 Bauplätze für 50 bis 75 Häuser geschaffen werden. Genau wie eine Bürgerinitiative aus dem Ort lehnten Grüne und Linke das Projekt immer ab. Gegen ihre Stimmen war der Bebauungsplan im vergangenen Jahr endgültig beschlossen worden. Das Gelände befindet sich weitgehend in der Hand der Rheinhessischen Immobilien Treuhand GmbH, die mit der Stadt einen städtebaulichen Vertrag über die Entwicklung des Gebietes abgeschlossen hat.

Der Magistrat wollte sich weder in der Stadtverordnetenversammlung noch anschließend im Gespräch mit dieser Zeitung darauf festlegen, was der Gerichtsbeschluss für dieses Baugebiet bedeutet. „Wir werden das alles prüfen“, so Bürgermeister Christian Vogt (CDU) in der Stadtverordnetenversammlung. Das Parlament werde dann auch ausführlich informiert, ergänzte Erster Stadtrat Wolfgang Exner (CDU). Zunächst einmal müsse man aber abwarten, bis die Urteilsbegründung vorliege.

Auf dieses Papier sind natürlich alle in der Stadtverordnetenversammlung gespannt. Streit gibt es dagegen darüber, ob ungeachtet der aktuellen Entwicklung schon die Umlegung der Grundstücke in die Wege geleitet werden soll. Nach dem Willen des Magistrats sollte die Stadtverordnetenversammlung die notwendigen Beschlüsse dazu fassen. Nach hitziger Diskussion wurde die Angelegenheit allerdings mit den Stimmen von Grünen, SPD, BfH und Linken vertagt.

„Der Magistrat kann doch nicht auf Grundlage eines rechtswidrigen Plans die Grundstücke umlegen“, betonte Bernd Hausmann (Linke). Womöglich müsse der Bebauungsplan neu gemacht werden, mit ganz anderen Inhalten, legte Grünen-Fraktionschef Daniel Philipp nach. Es werde nur drei oder vier Monate dauern, bis die Urteilsbegründung vorliege, so SPD-Mann Rolf Engelhard. „So lange können wir warten.“

Der Magistrat und das Dreierbündnis aus CDU, FWG und FDP wollen das aber nicht. „Wir legen doch nur fest, wer die Umlegung macht, das hat doch mit dem Bebauungsplan nichts zu tun“, sagte Michael Henninger (CDU). „Den Verweigerern und Verhinderern ist kein Argument zu schade“, ging Ralf Weber (FDP) flugs zum Angriff über. Er und Bürgermeister Christian Vogt argumentierten außerdem, auch in Wildsachsen müssten Wohnungen geschaffen werden.

Fakt ist, dass das Warten auf die Urteilsbegründung die Realisierung des Baugebiets um wenige Monate verzögern kann. Nach den Worten von Erstem Stadtrat Wolfgang Exner sieht es ganz anders aus, wenn der Bebauungsplan tatsächlich von dem Urteil betroffen sei - eine notwendige Umweltprüfung und eine dann auch anstehende Offenlegung neuer Pläne dauert jedenfalls deutlich länger. Das wird dann auch ein Problem für den Kindergartendezernenten Bernhard Köppler (SPD), der plant, dass die Stadt auf einem ihr dort zufallenden Grundstück eine neue Kindertagesstätte baut.