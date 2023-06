Musikschule hat jetzt einen Förderverein

Gründer wollen die musikalische Bildung unterstützen

Hofheim - Jetzt ist es amtlich: Die Hofheimer Musikschule hat einen Förderverein. In der Gründungsversammlung am 23. März, bei der auch Bürgermeister Christian Vogt und Dorothee Graefe-Hessler, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Musikschule, anwesend waren, wurde die Satzung verabschiedet und der Vorstand gewählt: Vorsitzende ist Dr. Friederike Lohse, ihr Stellvertreter Jens Glossmann und Dr. Jörg Boysen Schatzmeister. Seit Ende Mai ist der Verein als gemeinnütziger Verein beim Amtsgericht eingetragen und kann nun aktiv werden.

Zweck ist die Förderung der musikalischen Bildung durch die Musikschule in ihren unterschiedlichen Facetten. „Wir wollen die Verbindung der Musikschule mit der Hofheimer Bürgerschaft und den ortsansässigen Unternehmen intensivieren, indem wir sie in der Öffentlichkeit sichtbarer machen. Außerdem haben wir uns vorgenommen zu helfen, förderungswürdige Projekte durch Beiträge, Spenden und sonstige Zuschüsse zu finanzieren“, sagt Vorsitzende Dr. Friederike Lohse. Dazu soll der Förderverein auf eine breite Basis der Beteiligung gestellt werden, und alle, die sich für die Musikschule interessieren, sind eingeladen mitzumachen.

Die Musikschule Hofheim mit immerhin rund 2000 Schülerinnen und Schülern jährlich gehört zu den großen Musikschulen im Main-Taunus-Kreis. Mit ihren Angeboten möchte sie vor allem die Begabung und das Interesse von Kindern wecken und entwickeln, eine Grundlage für einen aktiven, selbstständigen Umgang mit Musik bilden, zum gemeinsamen Musizieren anregen und hochbegabte Schüler gezielt fördern.

Bürgermeister Christian Vogt stellt fest: „Die Musikschule dreht ein großes Rad, und das braucht Geld. Das Ergebnis ist immer wieder eindrucksvoll: Wie viele (junge) Menschen mit Begeisterung und Disziplin hier, unter der Leitung von Sven Müller-Laupert, zusammen musizieren und viele schöne Aufführungen auf die Beine stellen.“

Wer im Förderverein Mitglied werden oder auch im Vorstand mitmachen möchte, kann sich gerne melden; per E-Mail an kontakt@fv-musikschule-hofheim.de oder direkt in der Musikschule. red