Momentaufnahmen, aber keine Glückstreffer

Herbert Fischer (l.) und Ralf Dingeldein von der Marta-Hoepffner-Gesellschaft diskutieren über ein Foto von Jette Held. evh © Homann

Marta-Hoepffner-Preis wird verliehen

Hofheim - In anderem Licht“ lautete das Thema zum 8. Marta-Hoepffner-Preis für künstlerische Fotografie. 61 Bewerber haben das Sujet auf faszinierende Weise aus ganz unterschiedlicher Perspektive umgesetzt. Die Schwarz-Weiß-Arbeiten von 16 nominierten professionellen Nachwuchsfotografen und -fotografinnen sind ab Sonntag im Stadtmuseum zu sehen. „Im Prozess fällt die Entscheidung, wie das Foto am Schluss aussieht. Wir wollen von der Aufnahme bis zum Endergebnis die Auseinandersetzung mit dem Thema sehen, keine Glückstreffer“, sagte Ralf Dingeldein, Vorsitzender der Marta-Hoepffner-Gesellschaft.

Licht sei die Grundlage der Fotografie und die Voraussetzung für die Gestaltung von Bildern. „Es verändert sich ständig, beleuchtet immer verschiedene Aspekte und somit unsere Sicht darauf“, so Dingeldein weiter. Martin Ruckert hat in seiner Serie „(no worries)“ beispielsweise mit dem Effekt der Solarisation gearbeitet, die auch Hoepffner anwendete. Hierbei wird der Punkt der maximalen Schwärzung des Filmes durch starke Überbelichtung überschritten, das Filmnegativ stark verfremdet.

In einem anderen Licht stellt Yana Wernicke in ihrer Reihe „Companions“ die Beziehung von Mensch und Tier dar. Zum Nachdenken anregen will auch Nico Knoll. Eines seiner Fotos zeigt eine Schafherde vor einer vom Kohleabbau zerfressenen Landschaft. Es soll ein Aufruf zur nachhaltigen und verantwortungsbewussten Gestaltung der Klimapolitik zum Schutz des Planeten und dem Wohl aller sein, erläutert er im Begleittext, der im Ausstellungskatalog zu finden ist. „Viele Arbeiten verdeutlichen ganz stark die innere Auseinandersetzung mit intensiven persönlichen Erfahrungen“, erläutert Herbert Fischer, stellvertretender Vorsitzender der Hoepffner-Gesellschaft. So setzt sich die in Frankfurt geborene interdisziplinäre Künstlerin Lea Montalbetti auf ihren Bildern mit ihrer eigenen Geschichte auseinander. Sie stamme aus einer Migrantenfamilie, deren Weg sie mit ihren Bildern nachzeichnet und künstlerisch würdigt, sagt Fischer.

Verliehen wird der mit 3000 Euro dotierte 8. Marta-Hoepffner-Preis, den das Porsche-Zentrum Hofheim spendete, am Sonntag an Iden Sungyoung Kim. Sie hat in berührender Weise den Körper sowie private Momente aus dem Alltag ihrer schwerstbehinderten Schwester eingefangen. Der Titel der Fotoserie „The next day after you died“ weist darauf hin, dass ihrer Schwester, der eine Lebenserwartung von unter 20 Jahren prognostiziert wurde, noch heute mit Anfang 40 bei ihren Eltern lebt. In ihrer Heimat Südkorea würden Menschen mit Behinderung als die Unsichtbaren betrachtet, so die Künstlerin.

Mit ihrer Arbeit möchte Kim gegen das persönliche und gesellschaftliche Vergessen ankämpfen. „Hierbei setzt sie in suggestiv atmosphärischer Weise das Licht und zwischen Unschärfe und grafischen Qualitäten changierende Momente der Schwarz-Weiß-Fotografie ein“, so die Jury. Jurymitglieder waren Professorin Andrea Diefenbach von der Hochschule der Künste Bremen, Barbara Hofmann-Johnson, Leiterin des Museums für Photographie Braunschweig, Falk Haberkorn, Bildender Künstler und Fotograf sowie Nikolaus Stein, Preisträger des 7. Marta-Hoepffner-Preises.

„Der Preis hat eine große Bedeutung in der Öffentlichkeit und spielt in der Vita der Preisträger eine entscheidende Rolle“, betonte Fischer, ebenfalls Jurymitglied. Alle drei Jahre wird der Preis seit 2002 vergeben mit dem Ziel, die Erinnerung an seine Namensgeberin wachzuhalten. Marta Hoepffner lebte von 1944 bis 1970 in Hofheim. „Sie hat die Kreisstadt zum Zentrum für künstlerische und experimentelle Fotografie und Ausbildung von Berufsfotografen gemacht“, unterstrich Museumsleiterin Dr. Inga Remmers. Eine ihrer Schülerinnen, Renate von Forster, berichtet im Künstlergespräch am 7. Juli von ihrer Arbeit und aus ihrer Lehrzeit an der Hofheimer „Fotoprivatschule Marta Hoepffner“. Außerdem gibt es im Juli einen Workshop „Analog fotografieren“.

Spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche bietet das Rahmenprogramm diesmal nicht. Es sei schwierig gewesen, Kooperationspartner - etwa an Schulen - zu finden, erläuterte Fischer. Gefördert wird die Ausstellung vom Kulturfonds Frankfurt Rhein/Main, dem Förderkreis Stadtmuseum Hofheim sowie dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst.