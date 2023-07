Mobiles Planetarium auf dem Kellereiplatz

Kleiner Eindruck aus der Roadshow zum Wissenschaftsjahr 2023 - Unser Universum: „Licht aus! Sterne an!“ CZYBIK © CZYBIK

Auch Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger besucht die Universum-Show

Hofheim - Ab ins Weltall: Die Roadshow „Universe on Tour“ kommt mit ihrem mobilen Planetarium nach Hofheim auf den Kellereiplatz. Von Mittwoch bis Sonntag, 26. bis 30. Juli, können Interessierte hier eine 360-Grad-Planetariums-Show besuchen, die sie in die Tiefen des Universums mitnimmt. Alles dreht sich um die Fragen: „Was sind Schwarze Löcher?“, „sind wir allein im Universum?“, „was macht unsere Erde zu einem bewohnbaren Planeten?“, und: „Wie können wir diesen schützen?“

Zudem gibt es eine Ausstellung zum Thema Licht im Universum und einen „Night Walk“, einen Nachtspaziergang. In der Ausstellung können Besucher mehr über die Rolle von Gravitationswellen und die Bedeutung von Licht für die Astronomie - von Radiowellen über das unsichtbare Licht der Sterne bis hin zur Gammastrahlung - erfahren und einen Blick in die Kinderstube von Sternen und Planeten werfen. Die Besucher werden zudem zur Selbstbeteiligung aufgerufen. Innerhalb des Projektes „Nachtlicht-Bühne“ können sie Forscher unterstützen, indem sie die Lichtverschmutzung ihrer Umgebung dokumentieren. Des Weiteren gibt es an den fünf Tagen Projekte und Vorträge. Vertreten sind unter anderem die Goethe-Universität Frankfurt, die Technische Universität Darmstadt, das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung und die Sternwarte Hofheim.

DIE ÖFFNUNGSZEITEN Das mobile Planetarium , das in dieser Woche auf dem Hofheimer Kellereiplatz Station macht, hat folgende Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 26. bis 28. Juli: Jeweils von 9 bis 22 Uhr. Samstag, 29. Juli: 10 bis 22 Uhr. Sonntag, 30. Juli: 10 bis 18 Uhr. Vergabe von Zeitslots im Internet unter wisschenschaftsjahr.de . Vorträge und Aktionen (Beginn jeweils um 20 Uhr): Mittwoch, 26. Juli: „Elemententstehung - Einblicke in das Leben von Sternen“ von Prof. Dr. René Reifarth, Goethe-Universität Frankfurt. Samstag, 29. Juli: „Röntgen-Astrophysik heißer Materie - vom Labor ins Weltall“ von Dr. Sonja Bernitt, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung. Samstag, 29. Juli: „Night Walk“ mit dem Bürgerforschungsprojekt Nachtlicht-Bühne zur digitalen Erfassung der Lichtverschmutzung. pw

Am Donnerstag, 27. Juli , um 15.30 Uhr macht die Bundesministerin für Bildung und Forschung, die Sodenerin Bettina Stark-Watzinger (FDP), auf ihrer Sommertour hier Station, begleitet von Tim Florian Horn (Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin) und Michael Kramer (Präsident Astronomische Gesellschaft). Das Forschungsministerium initiierte gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD) das Projekt „Universe on Tour“ im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2023 - Unser Universum. Umsetzung und inhaltliche Gestaltung organisierten die Stiftung Planetarium Berlin und die Astronomische Gesellschaft (AG).

Der Eintritt zu Show und Ausstellung ist kostenlos. Aus Platzgründen wird um Anmeldung gebeten. Infos unter wissenschaftsjahr.de . pw