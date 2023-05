Mit dem Taxi zum Ladendiebstahl

Teilen

Drei Kriminelle auf Beutetour im Chinon-Center

Hofheim - Drei Ladendiebe aus Frankfurt nutzten am Montag ein Taxi, um auf Beutetour nach Hofheim zu fahren. Eine Frau und zwei Männer bestiegen gegen Mittag im Frankfurter Bahnhofsviertel eine Droschke und ließen sich zum Chinon-Center in die Kreisstadt chauffieren. Hierzu vereinbarten sie mit dem Fahrer einen Festpreis, da sie auch wieder zurück gebracht werden wollten. Soweit nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich wurde es erst, als der Fahrer zwei der drei Fahrgäste in Hofheim wieder aufnahm und er während der Fahrt die Mitteilung erhielt, dass die Polizei Interesse an seinen Insassen hätte. Diese wurden nämlich zuvor beobachtet, wie sie im Chinon-Center diverse Ladendiebstähle begingen und danach in sein Taxi stiegen. Als die Insassen Verdacht schöpften, flohen sie samt Diebesgut. Blöd war nur, dass sie diverse Habseligkeiten im Taxi zurückließen, darunter das Ausweisdokument von einem der Täter.

Der Taxifahrer beschrieb einen Ganoven als etwa 1,70 Meter groß, mit dunklen Haaren und Dreitagebart. Eine Beschreibung zum zweiten Mann war ihm nicht möglich. Die Frau hatte blonde Haare und eine Tätowierung im Gesicht sowie an den Unterarmen.

Da die Personalien von zwei Personen noch nicht zweifelsfrei feststehen, bittet die Polizeistation Hofheim unter Telefon 0 61 92/2079-0 um Hinweise aus der Bevölkerung. red