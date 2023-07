Mit dem Rad durch Deutschland

NACHRICHTEN

Rudi Potlitz hat rund 4700 Kilometer hinter sich

Hofheim - Ein normales Trecking-Rad für unter 1000 Euro, bestückt mit ein oder zwei Satteltaschen, je nach Länge der Tour - so beschreibt Rudi Potlitz seine Ausrüstung. Doch was sich nach einem gemütlichen Wochenendausflug anhört, war in Wirklichkeit eine Deutschlandrundtour, die der Hofheimer in mehreren Etappen absolviert hat. Insgesamt dreizehn Mal ist er in den vergangenen Jahren von Zuhause aufgebrochen, war jeweils bis zu 16 Tagen am Stück unterwegs und legte exakt 4695 Kilometer mit dem Rad zurück. Ein ganz bestimmtes Ziel trieb ihn an, denn mit 60 Jahren hatte er sich folgendes Projekt vorgenommen: „Mit meinem Fahrrad, also komplett ’bio’, alle 16 Bundesländer aufzusuchen und dort sowohl die Hauptstädte als auch die jeweils höchsten Erhebungen anzufahren.“ Ergänzt um die vier äußersten Extrempunkte Deutschlands, die Mittelpunkte der Republik und der EU sowie um den tiefstgelegenen Punkt ergaben sich somit 39 Einzelziele.

Einmalige Rundreise

Eine solche Rundreise mit dem Rad sei bisher einmalig, hatte er recherchiert, nur Teilstrecken waren zuvor auch von anderen schon absolviert worden. Anregung fand er in dem Buch „Zippert steigt auf“, das die Besteigung der 16 höchsten Berge beschreibt, und als er vor vier Jahren in Altersteilzeit ging, hatte er plötzlich viel Muße, um seine Pläne zu konkretisieren. Weit rumgekommen war der heute 64-jährige studierte Betriebswirt während seiner Berufsjahre bei Lufthansa schon reichlich; für die Cargo-Tochter arbeitete er unter anderem in Peking und Kairo, wo seine Frau und zwei - damals noch kleine - Söhne mit dabei waren. „Mein Hobby war von jeher, die Welt und ihre Berge zu entdecken. Somit ging für mich bei einer anstehenden Reise in ein neues Land immer der erste Blick auf die Landkarte, ob dort auch ein Berg, am besten der höchste des Landes, zu begehen war“, erzählt er. Bei ihm daheim hängt eine große Weltkarte mit eingesteckten Nadelmarkierungen der Bergbesteigungen.

Los ging es im Juni 2020 mit dem eintägigen „Prolog“ nach Mainz und Wiesbaden. Danach stand mit Veitshochheim bei Würzburg der Mittelpunkt der EU auf dem Plan. Die Touren und Distanzen wurden länger, und so hatte Potlitz bis Ende August schon vier Gipfel absolviert: „Bei der Wasserkuppe verfuhr ich mich und musste das Rad in strömendem Regen steile, vermatschte Pfade hochschieben“, erinnert er sich an diverse Schwierigkeiten. „Und bei der Abfahrt vom Feldberg im Schwarzwald waren die Wege felsig, eng und mit Viehgattern bestückt, so dass ich das schwer beladene Rad über Zäune hieven musste.“ Manche Punkte waren nicht so leicht zu finden, unwegsames Gelände oder stürmisches Wetter machte ihm häufiger zu schaffen, und bei der Besteigung der Zugspitze musste das Fahrrad ausnahmsweise unten bleiben.

Für einige Trips hatte er Zelt und Schlafsack dabei, was er gerade während der Corona-Restriktionen häufiger nutzte, ihm aber sowohl unschöne Nächte hinter Schallschutzwänden als auch idyllische Aufenthalte am See bescherte. Manche Hotelbetreiber musste er ein wenig überreden, ihm einen Schlafplatz im Trockenen zu überlassen, wenn kein Zimmer mehr frei war, doch auf diesem Wege kam es auch zu denkwürdigen Begegnungen und Gesprächen: „Solche Bekanntschaften wird man in großen luxuriösen Hotels niemals machen können. Das ist ein großes Geschenk!“ Sowieso hätten ihm viele freundliche Menschen oft weitergeholfen.

Gefreut hat ihn vor allem auch, dass auf den knapp 5000 Kilometern weder eine Panne oder gar ein Unfall passiert ist. Außerdem ist in ihm eine Erkenntnis gereift: „Ganz Deutschland, von den Meeren im Norden bis zum Alpenrand im Süden, ist übersät mit wunderschönen Orten und Landschaften, und ich habe so viele schöne Eindrücke der Natur entlang des Weges mitgenommen.“ Gerade dank der langsamen Fortbewegung auf dem Fahrrad habe er alles noch intensiver erlebt.

Aktuell ist er viel am Wandern, und er wird mit einem Freund für zwei Wochen eine Alpenvereinshütte auf 2800 Metern bewirtschaften. „Ich sammle allerdings bereits Ideen zu einem neuen Fahrradprojekt - eventuell Frankreich oder eine Umradelung der Außengrenzen Deutschlands, gegebenenfalls würde ich auch die knapp 50 UNESCO-Welterbe-Stätten in Deutschland ansteuern“, hält sich der Hofheimer noch alles offen.

Hofheim - Die Appelle der Eschborner Landwirte an die Grundbesitzer haben offensichtlich nicht viel genutzt. Denn sie sind bereit, eine große Fläche im Osten der Stadt an den Leitungsnetzbetreiber Tennet zu verkaufen, der dort ein Umspannwerk bauen möchte. Dies ergibt sich aus einer Mitteilung von Bürgermeister Adnan Shaikh vor der Stadtverordnetenversammlung. Aber die Stadt hält davon gar nichts, vor allem wegen des Flächenverbrauchs. In diesem Bereich gehe schon viel landwirtschaftliche Fläche für den Bau der Regionaltangente West verloren, so Shaikh. Bekanntlich soll die Bahn aus dem Norden Frankfurts bis in den Süden in den nächsten Jahren umgesetzt werden, und die Stadt steht dem auch positiv gegenüber. Weitere Flächen für ein Umspannwerk abzugeben, das will sie den Bauern aber nicht zumuten.

Konkret geht es um eine Fläche von etwas mehr als 21 Hektar, das sind 210 000 Quadratmeter oder mehr als 28 Fußballfelder. Dort könnte man so viel Weizen anbauen, dass es jährlich für 390 000 Brote reiche, haben die Landwirte vor einem Jahr vorgerechnet. Im Laufe der letzten zwölf Monate hat sich das weltweite Hungerproblem verschärft, ein solches Argument gewinnt dabei mehr Gewicht.

Das Problem wird sich nicht in Eschborn gelöst, aber die Stadt möchte das Umspannwerk verhindern. Es werde derzeit geprüft, ob Eschborn ein Vorkaufsrecht habe und wahrnehmen könne, so Shaikh vor der Stadtverordnetenversammlung. Wenn es die Möglichkeit gebe, werde die Stadt die Flächen kaufen. Da haben die Landwirte Glück, dass die Stadt sich das leisten kann, denn der Kaufpreis liegt bei 18 Millionen Euro. Für keine andere Kommune im Kreis wäre dies ohne weiteres machbar.

Die Firma Tennet begründet das Projekt mit dem steigenden Stromverbrauch in der Region. Die Netzbetreiber gingen davon aus, dass sich in der Rhein-Main-Region der Bedarf bis ins Jahr 2050 verdoppelt. Priorität hätten zwar die Optimierung und die Erweiterung bestehender Anlagen, aber dies reiche nicht aus. Fünf Umspannwerke betreibt Tennet in der Region, zwei sollen hinzukommen. Eines bei Alzenau, eines in Eschborn. Auf der Internetseite des Unternehmens ist zwar die Rede davon, dass auch Standorte in der Umgebung geprüft werden. Da sich aber die Kaufabsichten konkretisiert haben, genießt Eschborn offenbar Priorität. Zu den wichtigsten Faktoren bei der Standortauswahl gehört die mögliche Anbindung an das bestehende Leitungsnetz. Aufgestellt werden sollen nach aktuellen Planungen bis zu fünf Transformatoren, die den Strom von 380 Kilovolt auf 110 Kilovolt herunter transformieren. Der Strom wird dort auch an die Betreiber der örtlichen Netze mit niedrigeren Spannungen übergeben.

Tennet ist eines von vier Unternehmen in Deutschland, die Höchstspannungsleitungen betreiben, bekannt in der Region ist die Firma Amprion, die die konfliktbehaftete Leitung Ultranet durch Teile des Main-Taunus-Kreises plant. Tennet betreibt mit 6200 Mitarbeitern ein Leitungsnetz mit 25000 Kilometern und 675 Umspannwerken.

Man kann davon ausgehen, dass ein so großes Unternehmen Möglichkeiten hat, Grundeigentümer zu überzeugen. Dagegen fallen die Eschborner Landwirte, die im vergangenen Jahr einen Rundbrief an die Grundeigentümer geschrieben haben, wohl nicht sehr ins Gewicht. Deren Problem ist, dass sie viele Flächen nur gepachtet haben - und dass den Grundeigentümern ein stattlicher Verkaufserlös jetzt gleich lieber ist als regelmäßige, aber eher niedrige Pachteinnahmen.

Radfahrer schwankt auf Polizisten zu

Hofheim. Auf der Rheingaubrücke fiel einer Funkstreife in der Nacht zum Sonntag ein Fahrradfahrer durch seine extrem unsichere Fahrweise auf. Der 52-jährige Mann war um 0.40 Uhr auf dem Fußweg parallel zur Fahrbahn in Richtung Marxheim unterwegs, stützte sich am Geländer der steilen Brücke ab und zog sich langsam vorwärts. Nach dem Absteigen vom Fahrrad schwankte der Mann auf die Beamten zu. Der 52-Jährige roch kräftig nach Alkohol, so dass ein Test einen Wert von knapp drei Promille ergab. Für die Entnahme einer Blutprobe wurde der Beschuldigte auf die Hofheimer Wache gebracht; sein Fahrrad wurde vorsorglich und vorübergehend sichergestellt. red

Mit Gullideckel Fenster von Gaststätte eingeschlagen

Sulzbach. Unbekannte haben am Samstag zwischen 2.17 und 2.23 Uhr mit einem Gullideckel die Fensterscheibe einer Gaststätte „Am Sportplatz“ eingeworfen. Anschließend stiegen zwei Täter durch das offene Fenster in die Wirtschaft und durchwühlten Schränke und Schubladen. Danach flüchteten die Täter unerkannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo unter 0 61 96 / 20 73-0 zu melden. red

Autofahrerin mit 5 Promille gestoppt

Bad Soden. Einer Polizeistreife ist am Samstag gegen 23.15 Uhr auf der Straße „Am Dachsbau“ eine Autofahrerin durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der 36-Jährigen ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 5 Promille. Zur Blutentnahme wurde die Bad Sodenerin auf die Polizeistation Eschborn mitgenommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. red