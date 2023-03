Managerin für Klimaschutz

Premiere im Rathaus

Hofheim - Erstmals gibt es im Rathaus eine Klimaschutzmanagerin: Die Geowissenschaftlerin Mo- nique Delbos widmet sich ab sofort der Frage, was die Kreisstadt für den Klimaschutz tun kann. „Schon jetzt ist der Klimawandel für alle spürbar“, sagt Bürgermeister Christian Vogt (CDU). „Auch Hofheim hatte im vergangenen Sommer mit Dürre und Waldbränden zu kämpfen.“

Monique Delbos’ Aufgabe bestehe zunächst darin, den Istzustand zu analysieren und eine Treibhausgas-Bilanz zu erstellen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Sie gehe der Frage nach, wo man besonders viel Energie einsparen kann - zum Beispiel durch Umstellung auf LEDs und durch energetische Sanierungen. Klimaschutzmanagement helfe nicht nur, Emissionen zu verringern - sondern auch Kosten. Delbos ist unter Telefon 0 61 92/2 02-4 12 oder per E-Mail an klimaschutz@ hofheim.de zu erreichen. red