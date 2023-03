Magistrat hält an Möbelhaus fest

Teilen

SPD hatte das Projekt im Beschlusstext streichen lassen / Jetzt droht Ärger

Hofheim - Das riecht nach Ärger in der Hofheimer Kommunalpolitik: Der Magistrat hält an den Plänen zum Bau eines großen Möbelmarktes im neuen Gewerbegebiet in Diedenbergen fest und will die notwendigen Anträge zum regionalen Flächennutzungsplan stellen. Das überrascht vor allem die SPD in der Stadtverordnetenversammlung, auf deren Antrag hin das Wort Möbelhaus in den Beschlüssen nicht mehr vorkam.

Zunächst zum Wortlaut der Beschlüsse: Auf Vorschlag des Magistrats sollte das Parlament den Auftrag beschließen, eine Zielabweichung vom Flächennutzungsplan „zur Realisierung des geplanten großflächigen Möbelmarktes und ergänzend für die Erweiterung gewerblicher Bauflächen“ zu beantragen. Auf Wunsch der SPD verschwand der Möbelmarkt, es blieben die gewerblichen Bauflächen.

Die Linken-Stadtverordnete Dr. Barbara Grassel ahnte gleich, dass damit der Möbelladen nicht vom Tisch sein könnte. Denn die von der SPD eingebrachte Formulierung schließe einen Möbelmarkt nicht aus, so Grassel. Dabei weist sie darauf hin, dass im Beschlusstext die Formulierung geblieben sei, es sei auch von den einzelhandelsbezogenen Zielen des Regionalen Flächennutzungsplanes abzuweichen.

Gut möglich, dass der Magistrat sich genau auf diese Formulierung beruft. „Der Magistrat sieht nach der Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung und der aktuellen Beschlusslage den Auftrag, die planungsrechtlichen Voraussetzungen unter anderem für ein Sondergebiet Möbel zu schaffen“, lässt die Stadt wissen. Die Verwaltungsspitze erinnert daran, dass ein gleich großes Sondergebiet Möbel in Wallau gestrichen werden soll. Im Ergebnis gebe es also kein zusätzliches Sondergebiet Möbel, sondern ein vorhandenes Areal werde lediglich verschoben.

„Sehr überrascht“ zeigt sich der SPD-Stadtverordnete Aaron Kowacs von diesen Auskünften. Ziel des SPD-Änderungsantrags sei gewesen, das Möbelhaus aus dem Beschlusstext zu nehmen, und das sei auch erfolgt. Alleine der Hinweis auf die Abweichung von einzelhandelsbezogenen Zielen des Flächennutzungsplanes sei keine ausreichende Grundlage dafür, ein Sondergebiet Möbelhaus zu beantragen.

Aus Sicht der SPD geht der Magistrat mit diesem Schritt ein erhebliches Risiko ein. Die Stadt begründet das Gewerbegebiet auch damit, dass die Maschinenfabrik Polar dorthin umziehen kann. Freilich ist dafür maximal fünf Jahre Zeit. Auch nach Einschätzung von Kowacs ist das nur sehr schwer zu schaffen, wenn überhaupt.

Der Antrag auf ein Sondergebiet Möbelhaus aber werde das Verfahren beim Regionalverband verzögern, fürchtet Kowacs. Er erinnert daran, dass über ein ähnliches Vorhaben in Bad Vilbel bereits seit mehr als zwölf Jahren vor Gericht gestritten wird. Der Magistrat gefährde mit seiner Vorgehensweise den Erhalt der Polar-Arbeitsplätze in Hofheim.

Kowacs will sich auch nicht den Vorwurf gefallen lassen, gegen den Antrag der Linken gestimmt zu haben, dass der Magistrat den Bau eines großen Möbelmarktes in Diedenbergen verhindern solle. Das hatte die Stadtverordnetenversammlung im Jahre 2007 beschlossen, die Linken wollten dies nun bekräftigen, fanden dafür aber keine Mehrheit. Der alte Beschluss habe Bestand, die SPD habe sich daher enthalten, so Kowacs.

Wie auch immer, die Angelegenheit ist brisant. Der gesamte Beschluss zum Gewerbegebiet wäre ohne die Zustimmung der SPD nicht zustande gekommen - und die Frage ist jetzt, inwieweit die Sozialdemokraten das weitere Verfahren unterstützen. Vielleicht ergeben sich erste Hinweise schon in der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch, wenn ein Antrag der Grünen auf der Tagesordnung steht, nach einem anderen Grundstück für die Maschinenfabrik zu suchen.