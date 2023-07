Lorsbach bekommt eine neue Ortsmitte

Lebensmittelladen, Krabbelgruppen und Sozialwohnungen

Hofheim - Seit dieser Woche gibt es in Lorsbach eine neue Baustelle. Direkt am Bahnübergang, wo zuletzt der Nahkauf-Markt stand, baut die stadteigene Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft (HWB) einen neuen Laden, eine Kindertagesstätte und Wohnungen. Der Finanzpunkt, auf den die Lorsbacher ebenfalls gehofft hatten, fällt jedoch weg, berichtete Bürgermeister Christian Vogt (CDU) beim ersten Spatenstich auf dem Gelände im Ortskern.

Das Projekt soll mehrere Defizite in Lorsbach beheben oder verringern. Seit der Schließung des Nahkauf-Marktes bekommt man nur noch ein paar Lebensmittel am Kiosk - der neue Laden mit einer Fläche von 130 Quadratmetern macht ein größeres Angebot möglich. Betreuungsplätze fehlen ebenfalls - die neue Einrichtung ist mit drei Gruppen für Kinder unter drei Jahren geplant. Wohnungen werden überall gebraucht - in Lorsbach soll es zwölf geförderte Wohnungen - im Volksmund Sozialwohnungen genannt - geben.

Projekt mit vielfältigen Herausforderungen

Die Stadt spricht von einer neuen Ortsmitte für den Stadtteil. „Ein tolles Projekt, das Lorsbach voran bringt“, so Bürgermeister Vogt beim Spatenstich. Es gehe für sein Unternehmen nicht um die maximale Rendite, betont HWB-Geschäftsführer Norman Diehl. Tatsächlich steht das Vorhaben in der Tradition der Projekte, die für die Stadt städtebaulich oder aus anderen Gründen wichtig sind, für die sich kommerzielle Investoren aber nicht interessieren. Dann muss die städtische Wohnungsbaugesellschaft ran.

ZAHLEN UND ECKDATEN Grundstücksgröße: Etwa 1300 Quadratmeter. Geplante Nutzungen auf folgenden Flächen: - Gewerbeflächen: 130 Quadratmeter Mietfläche. Kindertagesstätte: 592 Quadratmeter (ohne Außenanlage). Wohnen: 12 Wohneinheiten auf 960 Quadratmetern Mietfläche. Nutzfläche insgesamt: ca. 1550 Quadratmeter. Stellplätze: 13 in der Tiefgarage; 5 oberirdische Kurzzeit-Parkplätze; Vielzahl an Fahrradstellplätzen. Angebot Kindertagesstätte: U3-Kinder-Betreuung, 3 Gruppen. red

Das Projekt ist zweifellos anspruchsvoll. Es seien viele Beteiligte einzubinden gewesen, schon im Vorfeld, berichtet Architekt Jens Daube vom Büro Planinghaus-Architekten. Josef Mayr, wie Diehl Geschäftsführer der HWB, sprach von besonderen Herausforderungen, die mit dem Grundstück verbunden seien. Das Grundwasser steht wegen des angrenzenden Baches hoch, auf der anderen Seite ist eine Bahnstrecke, ein Kanal führt quer über das Grundstück, und Platz zum Arbeiten hat man eigentlich auch nicht genug.

Verkehr, Lärm, Dreck - das sind Dinge, die nach den Worten von Ortsvorsteher Dieter Kugelmann (CDU) auch den Anwohnern Kopfschmerzen machen. Natürlich versichern die Beteiligten, alle Belastungen so gering halten zu wollen wie möglich. Beispielsweise wird der Erdaushub nicht etwa an der Straße auf die Laster gekippt, wo sie im Wege stehen könnten. Sondern es wird eine Fläche auf dem Grundstück bereit gehalten.

Überhaupt, der Verkehr. Die Bauarbeiten beginnen ausgerechnet dann, wenn die Straße nach Hofheim gesperrt ist. Alle Unternehmen würden verpflichtet, über Eppstein zu fahren und nicht etwa durch den engen Ortskern nach Langenhain, so Diehl am Rande der Veranstaltung. Gelegentlich müsse die Straße auch halbseitig gesperrt werden, dies aber so selten wie möglich. Die Sperrung der Landesstraße sei wiederholt verschoben worden, macht HWB-Chef Norman Diehl deutlich, warum eine genaue Abstimmung auf das Projekt nicht möglich gewesen sei.

Angesichts der vielfältigen Herausforderungen kann man gespannt sein, ob auch der Zeitplan und die Kalkulation eingehalten werden können. Die Kosten belaufen sich nach heutigem Stand auf 9,5 Millionen Euro. Anfang des Jahres 2025 soll alles fertig sein.