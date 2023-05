Linke scheitern mit Ideen zum Polar-Gelände

Stadtverordnete lehnen Forderung nach deutlich mehr Sozialwohnungen an der Hattersheimer Straße ab

Hofheim - Wie viele Sozialwohnungen werden auf dem Gelände der Maschinenfabrik Mohr an der Hattersheimer Straße entstehen? Und wird es gelingen, die Arbeitsplätze des Unternehmens zu erhalten? Das sind zwei Fragen, auf die es so schnell keine Antworten geben wird - genau deshalb werden sie Thema kommunalpolitischer Auseinandersetzungen bleiben. In der Stadtverordnetenversammlung hatten die Linken dazu zwei Anträge eingebracht, in den Reihen der anderen Fraktionen für ihre Vorschläge aber keine weitere Unterstützung gefunden, und Mehrheiten sowieso nicht.

Im Planungsausschuss hatten die Linken beantragt, mindestens die Hälfte der Wohnungen an der Hattersheimer Straße sollten geförderte Wohnungen sein, also klassische Sozialwohnungen oder Wohnungen, deren Miete auf anderen Wegen unter das gewöhnliche Mietniveau gedrückt wird. In Hofheim fehle es nicht an Wohnungen, es fehle an bezahlbaren Wohnungen, hieß es zur Begründung. Freilich beschloss der Planungsausschuss lediglich, dass der Magistrat alle Möglichkeiten zur Schaffung sozialer Wohnungen prüfen und vorstellen soll.

Diesen Antrag hatten die Grünen eingebracht. In der Stadtverordnetenversammlung stimmten die anderen Parteien zu, lediglich die FDP enthielt sich. Es handele sich um eine Selbstverständlichkeit, die nicht gesondert beschlossen werden müsse, befand der FDP-Stadtverordnete Ralf Weber. Bisher ist die Rede davon, dass auf dem alten Mohr-Areal rund 600 Wohnungen entstehen sollen, davon 150 bis 200 Sozialwohnungen.

Für das Stadtparlament hatten die Linken ihren Antrag gegenüber dem Planungsausschuss verändert. Jetzt sollte nicht mehr jede zweite Wohnung eine geförderte Wohnung sein, sondern jetzt sollte die Hälfte der gesamten Bruttogeschossfläche einen sozialen Bezug haben. Darunter fallen nicht nur die Wohnungen, sondern auch die geplante Kindertagesstätte, Wohnangebote für Senioren und die Pflegeschule des Main-Taunus-Kreises.

Diese befindet sich derzeit in einem Bürogebäude der Firma Polar; unklar ist, ob sie überhaupt am Standort Hofheim bleiben soll. Die anderen Parteien wollten aber auch diesen Antrag nicht unterstützen. Vor allem FDP und Magistrat argumentierten, man könne auf diese Weise nicht mit Investoren und Vertragspartnern umgehen.

Gescheitert sind die Linken außerdem mit dem Versuch, der Firma Polar mehr Zeit zu verschaffen für einen Umzug an einen neuen Standort. Die Stadtverordneten sollten beschließen, dass der neuen Bebauungsplan für das Gelände an der Hattersheimer Straße erst in Kraft gesetzt werden sollte, wenn Polar den Umzug geschafft hat. Ohne gültigen Bebauungsplan nämlich, so die Idee, könnte der Investor, die Projektgesellschaft Horn, das Grundstück nicht bebauen, müsste also dem Maschinenbauunternehmen mehr Zeit für den Umzug einräumen. Aus den Reihen der anderen Fraktionen kam aber die Argumentation, Polar habe mit Horn doch selbst die Frist vereinbart - da brauche die Stadt sich nicht einzumischen.

Die Linken hatten darauf hingewiesen, dass es selbst für kapitalkräftige Firmen im Rhein-Gebiet schwierig sei, ein neues Betriebsgrundstück zu finden. Außerdem dauere es eine Weile, das Planungs- und das Baurecht auf dem für Polar vorgesehenen Gelände in Diedenbergen herzustellen. Dann müsse ja auch noch der Umzug geschafft werden. Die Linken sehen die Gefahr, dass die Firma Polar das bisherige Gelände räumen und mangels neuen Standorts den Betrieb einstellen muss.