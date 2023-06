Lesen in Höfen

Teilen

Kulturverein Diedenbergen gibt schon seit 25 Jahren Literatur-Impulse

Hofheim - Seit 25 Jahren bemüht sich der Kulturverein Diedenbergen das konventionelle Lesen und die Auseinandersetzung mit Literatur zu fördern - nicht nur durch die Kinder- und Jugendbücherei in der Philipp-Keim-Schule, sondern auch durch Bücherflohmärkte und das sommerliche Lesen in den Höfen. B eim „Lesen in den Höfen“ finden in der lockeren Atmosphäre verschiedener Höfe und Plätze von Diedenbergen Lesungen statt: an sechs Sonntagen, erstmals am 2. Juli, jeweils um 19 Uhr (am 16. Juli bereits um 18 Uhr).

D ie Texte werden von den Vorlesenden ausgewählt; teilweise sind es auch eigene Texte. Die Sitzgelegenheiten sind begrenzt, es wird deshalb gebeten, Campingstühle oder anderes mitzubringen, ebenso Gläser, denn es werden Wein und alkoholfreie Getränke gegen eine kleine Spende angeboten. Bei Regen kann die Lesung ausfallen.

A m 2. Juli liest und singt die Gruppe „Acabelle“ in der Casteller Straße 52 (Schmollinger-Marchand, Telefon 0 61 92/3 94 11), am 9. Juli liest Michael Kegler in der Philipp-Keim-Straße 1 (Familie Walbrodt, Telefon 0 61 92/30 75 00) und am 16. Juli gibt es bereits ab 18 Uhr im Kirchgarten eine Familienlesung mit Lena Stenz, bekannt durch ,Lesehäppchenshow’ und ,Bücheralarm’ (Telefon 0171-47 5 07 64).

Eigene Texte präsentiert Jo Dorsheimer am 23. Juli im Hof Casteller Straße 29 (Clemens Bieger, Telefon 0163-2 60 64 90). Im Garten Philipp-Keim-Straße 11 liest am 30. Juli, 19 Uhr, Horst Bauer (9 79 66 55) und abgeschlossen wird die Serie der Veranstaltung „Lesen in den Höfen 2023“ durch die Autorin Jutta Hajek, die am 6. August im Garten Oberer Haingraben 14 (Noack, Telefon 0173- 7 01 35 58) aus eigenen Texten vorträgt. red