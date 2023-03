Laufen und spenden

Hilfe für Erdbebenopfer

Hofheim - Die Not in den türkischen und syrischen Erdbebengebieten ist unermesslich. Die Initiative Langenhainer Spendenlauf, ein Zusammenschluss sport- und naturverbundener Menschen, will deshalb die Opfer unterstützen. Dazu organisiert sie einen Spendenlauf. Die sportliche Benefizaktion startet am Sonntag, 26. März, um 10 Uhr.

Die Teilnehmer können sich bis 12 Uhr auf die 6,5 Kilometer lange und markierte „Wildschwein-Runde“ im Domherrnwald begeben. Ob laufend, walkend oder spazierend, im Mittelpunkt steht das Engagement für die Menschen in Not. Für Kinder wird eine 2 Kilometer lange Strecke angeboten. Eine Zeitmessung erfolgt nicht. Start- und Ziel ist der Parkplatz am Bahai-Tempel, Eppsteiner Straße. Bis zum Zielschluss um 14 Uhr wird dort für Verpflegung gesorgt sein.

Als Startgebühr erbitten die Veranstalter eine Spende von 20 Euro für Einzelpersonen und 40 Euro für Familien. Die Spenden kommen der Aktion Deutschland Hilft zu. Sie können auf das Konto mit der IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Verwendungszweck „Langenhainer Spendenlauf Erdbeben“) überwiesen oder beim Start in bar gezahlt werden. Anmeldungen sind per Mail an spendenlauf.langenhain@yahoo.com und aam Start möglich. red