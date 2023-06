Kritik an Rechenzentrum

Für die Stadt wiegt der Bedarf aber stärker als die Einwände von Naturschutzverbänden

Hofheim - Gegen das geplante Rechenzentrum in der Nachbarschaft des Umspannwerks werden massive Bedenken aus Sicht des Naturschutzes und der Landwirtschaft geltend gemacht. Im laufenden Bebauungsplanverfahren, das das Projekt in Marxheim möglich machen soll, weist der Magistrat diese Bedenken allerdings zurück. Für die Auswahl eines Standortes seien die Themen Landwirtschaft und Umweltschutz nicht maßgeblich, heißt es sinngemäß in der Stellungnahme der Verwaltung. In der Nähe der Anschlussstelle der A 66 sollen auf einer Fläche von etwa 11 000 Quadratmetern bis zu 90 Millionen Euro in ein Rechenzentrum investiert werden. Entstehen soll ein bis zu 18 Meter hohes Gebäude. Als Vorteil des Standortes gelten die Lage direkt an überörtlichen Internetkabeln und die Nähe des großen Internetknotens in Frankfurt. Zuletzt hieß es, dass der Betrieb im Jahre 2025 aufgenommen werden soll. Da aber auch schon von einer Bauzeit von zweieinhalb Jahren die Rede war, müssten die Bagger bald rollen.

Zuerst muss aber das Bebauungsplanverfahren zu Ende gebracht werden. Der Plan stimme nicht mit den Vorgaben des Regionalen Flächennutzungsplanes überein, moniert zum Beispiel der Naturschutzbeirat des Main-Taunus-Kreises. In dem Planwerk sind die Flächen dort für andere Zwecke reserviert - als Regionaler Grünzug, als Vorranggebiet für Landwirtschaft, als sogenanntes Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz. Außerdem, merkt der Regionalverband an, als „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“. Aber auch der Regionalverband wie die Stadt geben dem Rechenzentrum den Vorrang. Kritiker wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) monieren auch, dass andere Standort nicht geprüft worden seien. Dem widerspricht die Stadt allerdings; es habe sich herausgestellt, dass es in den Gewerbegebieten in Hofheim keine geeigneten Standorte gebe. Auch die anderen Kritikpunkte etwa des BUND weist die Stadt zurück: Der fehlende Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel spiele wegen der geringen Zahl an Mitarbeitern keine Rolle. Dass sich die Fläche bisher positiv auf das Kleinklima auswirkt, wird nicht bestritten, der Wegfall werde aber kompensiert. Generell betont die Stadt, dass der große Bedarf an Rechenzentren in der Region schwerer wiegt als die Einwände.