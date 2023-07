Kreis sucht neuen Standort

Zulassungsstelle braucht mehr Platz / Probleme und Beschwerden häufen sich

Hofheim - Nicht nur die Opposition im Kreistag ist unzufrieden mit der Arbeit der KFZ-Zulassungsstelle im Hofheimer Norden. In der Sitzung des Kreistags sprach am Montag auch der Kreisbeigeordnete Johannes Baron (FDP) davon, dass es in der Einrichtung praktisch alle Probleme gebe, die in der öffentlichen Verwaltung vorkämen. Zum Teil haben sie mit den örtlichen Verhältnissen zu tun. Aber die Suche nach einem neuen Standort gestaltet sich offenbar schwierig.

Die FWG hatte das Thema auf die Tagesordnung des Kreistages gebracht. Den Freien Wählern passt nicht, dass man nur nach einer Terminvereinbarung per Internet zur Zulassungsstelle kommen kann, zumal man bis zu diesen Terminen lange warten muss. „Es ist unwürdig, täglich nach freien Slots zu suchen“, schimpfte der FWG-Fraktionsvorsitzende Andreas Nickel. Wartezeiten bis zu drei Wochen, das ist aus seiner Sicht nicht hinnehmbar.

Zu wenige und zu kleine Parkplätze

Nickel ist längst nicht der einzige, der sich ärgert. „Im MTK findet die Bürgernähe etwas später statt“, ärgerte sich schon im vergangenen Jahre eine Leserin darüber, dass sie drei Wochen auf die Anmeldung ihres neuen Fahrzeuges warten musste. Und die Stimmung wurde nicht besser, als sie erfuhr, dass die Käuferin ihres alten Fahrzeuges in einem anderen Landkreis nach einem Tag ein neues Nummernschild für das Auto hatte.

Kreisbeigeordneter Johannes Baron versuchte kaum, die Dinge schön zu reden. „Es wird nicht geleugnet, dass es da erhebliche Probleme gibt“, erklärt der FDP-Mann. Dass man fast alle Dienstleistungen per Internet bekommen kann, ist auch aus seiner Sicht kein wirklicher Trost, denn mit dem jetzigen Internetauftritt sei dies alles viel zu aufwendig. Dies solle aber noch in diesem Jahr verbessert werden.

Einig sind sich aber alle, dass manche eben lieber drei Wochen auf einen Termin warten, andere dagegen gerne spontan zur Zulassungsstelle gehen wollen und dann Wartezeiten von drei Stunden in Kauf nehmen. Das betonte auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Frank Blasch, der für seinen Vorschlag, alles im zuständigen Ausschuss zu besprechen, eine Mehrheit bekam.

Nach Darstellung des Kreisbeigeordneten hängen viele Probleme der Einrichtung mit den räumlichen Verhältnissen zusammen. Es gebe zu wenige und zu kleine Parkplätze - und zu wenig Platz im Gebäude für Mitarbeiter und Besucher. Ein Übel ist aus seiner Sicht auch, das viele der gebuchten Termine nicht wahrgenommen, aber auch nicht abgesagt und daher auch nicht neu vergeben werden können. Außerdem gibt es Personalprobleme - von 41 Mitarbeitern fehlen derzeit 13. Eine Prüfung habe ergeben, dass es keine Möglichkeit gebe, die Mitarbeiter besser zu bezahlen. Manches Problem ließe sich mit einem größeren Gebäude auf größerem Gelände lösen. „Wir suchen seit geraumer Zeit“, so Baron dazu. Mehr dazu sagte er nicht, mehr Informationen rückte auch die Pressestelle des Kreishauses auf Anfrage nicht heraus. Eigentlich kann das nur bedeuten, dass die Suche bislang nicht von Erfolg gekrönt war.