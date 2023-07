Kreis-Koalition will ein Energie-Musterhaus

Verwaltung soll Konzept ausarbeiten / Opposition ist dagegen

Hofheim - Ein Energie-Musterhaus, in dem man über verschiedene Möglichkeiten der Wärmeversorgung, der Dämmung, der Nutzung nachhaltiger Baumaterialien, der Sanierung und Digitalisierung von Gebäuden erfahren kann, in dem sich Handwerker und andere Bürger gleichermaßen informieren können, das wünscht sich die Koalition im Kreistag. Mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP wurde der Kreisausschuss beauftragt, ein entsprechendes Konzept ausarbeiten zu lassen. Die anderen Parteien lehnen das ab.

Wie die Grünen-Fraktionsvorsitzende Bianca Strauß erklärte, soll möglichst ein bestehendes Gebäude genutzt, also entsprechend umgebaut werden. Dies ist auch ganz im Sinne des Antrages. Zu viele Gebäude würden wegen des hohen Aufwandes abgerissen statt saniert, unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit sei eine Sanierung oft aber sinnvoller. Die Koalition stellt sich ein „sich weiter entwickelndes Vorzeigeprojekt sowie Bildungsort“ vor. Die Antragsteller hätten gern, dass das Projekt in Zusammenarbeit mit einer Hochschule entwickelt und betrieben wird. Auf diese Weise könne es wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden.

Zu klären wäre dann außerdem die Frage, ob das Vorhaben auch in anderen Landkreisen umgesetzt werden könnte. Die Opposition hält von der Idee gar nichts. „Die Leute wissen, wie es geht, das Problem ist die Umsetzung“, so Barbara Grassel (Linke). Ein Musterhaus bringe gar nichts, sondern man müsse sich um die konkreten Häuser der Bürger kümmern. Es seien an vielen Stellen ausreichend Informationen zu bekommen, erklärte ganz ähnlich auch die AfD.

Die Opposition argumentierte auch mit den Mitteln, die der Kreis dafür ausgeben müsse. Hofheims ehemalige Bürgermeisterin Gisela Stang (SPD) erinnerte an die gute Resonanz auf die Baustellentage, die die Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft (HWB) veranstaltet habe. Aber die HWB hat natürlich speziell zu Demonstrationszwecken kein Geld in die Hand genommen. Der Kreis solle sich lieber um den Wohnungsbau kümmern, so Stang.

Die Kreis-Koalition ließ sich nicht darauf ein, den Antrag zunächst im Bauausschuss weiter zu diskutieren und lehnte einen Überweisungsantrag ab. Es gehe doch zunächst einmal nur um ein Konzept, so die Grünen-Chefin Strauß.

Tatsache ist natürlich, dass man neu darüber diskutieren kann, wenn ein konkretes Konzept auf dem Tisch liegt.