Konzerte mit überregionaler Strahlkraft

Teilen

Tanzlehrerinnen Jelena Haramis (rechts) und Heike Fröhling werden bei der Bretonischen Nacht das Publikum animieren zu tanzen. privat © privat

Veranstalter des 17. Interkeltischen Folkfestivals wollen Besucher wieder begeistern

Hofheim - Sie wollen jetzt nach vorne schauen und hoffen, „dass viele Leute ihre letztjährige Ankündigung wahr machen und wirklich zu unseren Konzerten kommen“, bekräftigt Thomas Zöller. Der künstlerische Leiter des mittlerweile 17. Interkeltischen Folkfestivals, das von der Musikschule Hofheim veranstaltet wird, will die Gäste wieder begeistern: „Es wird großartige Musik internationaler Künstler und tolle Abende geben.“ Als fester Bestandteil des Hofheimer Kreisstadtsommers bietet das Festival seit 2007 ein facettenreiches Programm, das bewährte Traditionen wieder aufleben lässt und eine große musikalische Vielfalt auf Hofheims Bühnen zaubert: vom Mittelalter über Folk bis zur Moderne, mit Instrumenten wie Harfe oder Dudelsack. „Die Bands sind so besonders, dass unser Publikum auch von weit her anreist. Zum Teil kommen sogar Leute aus dem Ausland; die Strahlkraft der gesamten Veranstaltung wirkt auf jeden Fall weit überregional“, freut sich Zöller, der sowohl altbekannte Gesichter als auch musikalische Neuzugänge zu den Festivaltagen vom 13. bis 16. Juli eingeladen hat.

Los geht es beim Eröffnungskonzert am Donnerstagabend, 13. Juli, in der Kirche St. Peter und Paul mit „Estampie“, einem weltweit bekannten und renommierten Ensemble. Zu hören ist die Klangwelt des europäischen Mittelalters: Mystische Gesänge der griechischen Kirche erklingen neben geistlicher Musik aus Italien und Frankreich und den mitreißenden Pilgerliedern des Camino Santiago. Zudem erklingt die „Stimme des Barden“, ein Minnesänger und Troubadour, mit vielgestaltigen Liebesliedern. „Dank Gastmusikern aus Indien und der Mongolei entwickelt sich eine sehr spannende musikalische und kulturübergreifende Begegnung“, schwärmt Zöller von dem Konzertabend, der durch die teils exotischen Instrumente völlig neue Klänge und Arrangements entstehen lässt.

Mit dem legendären schottisch-gälischen Dudelsackspieler und Sänger Allan MacDonald ist am Freitagabend im Alten Wasserschloss ein in Hofheim bereits wohlbekannter Künstler zu Gast. Erst zum dritten Mal tritt er gemeinsam mit den hochkarätigen schottischen und irischen Musikern Allan MacDonald (Great Highland Bagpipe), Ali Hutton (Gitarre), Iain MacFarlane (Geige) und Leonard Barry (Irische Uilleann Pipes) auf, um seine Kompositionen zu spielen. „Ein Hochgenuss für Freunde des irischen und schottischen Folk“, ist Zöller begeistert.

Der Samstag beginnt mit der „Interkulturellen Klangstraße“; von 11 bis 13 Uhr spielen an verschiedenen Punkten in der Hofheimer Innenstadt mehrere Bands. Ab 15 Uhr finden in der Dudelsack-Akademie in der Hauptstraße 68 verschiedene Schnupper- und Meisterkurse für schottischen und irischen Dudelsack sowie Geige statt. Eine Anmeldung per Email unter info@dudelsack-akademie.de ist erforderlich.

Die „Bretonische Nacht“ mit Konzert und Tanz ist abends im Alten Wasserschloss zu Gast. Zunächst wird das Trio um die bretonische Dudelsackspielerin Enora Morice mit viel Leidenschaft, Bombarde, Klarinetten und Gesang urige bretonische Klänge und innovative Musik mitbringen: eine neo-keltische Melange aus traditioneller bretonischer Melodieführung und zeitgenössischen rhythmischen Elementen. Gegenseitig tragen sich die Musiker und schaffen so auch Raum für Improvisation. Danach wird gemeinsam getanzt - sympathisch angeleitet von Jelena Haramis und Heike Fröhling.

Für alle mit mindestens drei Jahren Spielerfahrung gibt es am Sonntagvormittag noch die Möglichkeit, an einem Workshop „bretonische Musik für schottischen Dudelsack“ mit Enora Morice teilzunehmen. Auch hierfür muss man sich bei der Dudelsack-Akademie anmelden.