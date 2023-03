Kollision mit Auto

Radler nach Unfall schwer verletzt

Hofheim - Ein junger Fahrradfahrer ist am Donnerstag beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Gegen 12.28 Uhr befuhr der 18-Jährige die Elisabethenstraße entgegen der Einbahnstraße vom Chinon-Center kommend aufwärts in Fahrtrichtung Zeilsheimer Straße. Als er die Einmündung Neugasse passieren wollte, kam es zu dem Zusammenstoß mit einem Fiat. Der 65-jährige Fahrer des Fiat war zuvor auf der Neugasse unterwegs und bog nach links auf die Elisabethenstraße ab. „Infolge der Kollision stürzte der 18-Jährige zu Boden und musste nach einer ersten medizinischen Behandlung an der Unfallstelle stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden“, teilte die Polizei mit. red