Kita-Engpass soll im März beendet sein

Neues Domizil in Wildsachsen

Hofheim - Ende März dieses Jahres könnte die Kita-Erweiterung endlich in ihr Domizil an der Straße Alt Wildsachsen 29 umziehen. Dies hat Stadtrat Bernhard Köppler (SPD) in der jüngsten Sitzung des Wildsächser Ortsbeirats verkündet. Alles habe sehr gut geklappt, alle notwendigen Brandschutztüren seien bereits eingebaut.

Besonders Lob richtete Köppler an die Kreisverwaltung: Sie habe die erforderlichen Genehmigungen für den Umbau des Privathauses zügig erteilt. Nun befinde man sich in der inneren Phase des Ausbaus für 25 dringend benötigte Ü 3-Plätze. Zurzeit sind die Kinder im Gemeindehaus der evangelischen Kirche untergebracht. Sollte der Termin Ende März wider Erwarten doch nicht eingehalten werden können „und noch einen Monat länger dauern“, sei dies kein Problem, so Köppler. Die Kinder seien einstweilen im Gemeindezentrum gut versorgt.

Ursprünglich war geplant, dass die Erweiterung unmittelbar nach den Sommerferien vergangenen Jahres ihren Betrieb aufnimmt. Diese Vorgabe hatte sich allerdings bald als unrealistisch erwiesen. jd