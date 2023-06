Kaufinteresse im Internet vorgetäuscht

Polizei warnt vor „Phishing“-Seiten

Hofheim - Betrüger haben es weiterhin auf Bankdaten abgesehen. Mittlerweile kommt es vermehrt zu Vorfällen, bei denen die Betrüger sich Verkaufsportale oder Tauschbörsen im Internet zunutze machen. So auch in den vergangenen Tagen in Hofheim. Hier bot eine 74-Jährige auf einer Verkaufsplattform diverse Artikel zum Verkauf an. Nun meldeten sich die Betrüger bei ihr und täuschten ein Kaufinteresse vor. Das Vorgehen ist mittlerweile auf vielen Portalen das gleiche. Die vermeintlichen Interessenten schicken der Verkäuferin oder dem Verkäufer eine Mail mit einem Link. Dieser Link leitet sie zu einem vermeintlichen Internetauftritt ihrer Bank oder des Verkaufsportals weiter.

Tatsächlich ist es aber eine verfälschte, täuschend echt wirkende sogenannte „Phishing“-Seite, über die die Betrüger an die Bankdaten gelangen wollen. Sind die Kreditkartendaten oder gar Zugangsdaten zum Online-Banking eingegeben, haben die Betrüger leichtes Spiel und Zugriff auf das Ersparte. So auch im konkreten Fall. Hier hoben die Betrüger in mehreren Abbuchungen knapp 4500 Euro vom Konto der 74-Jährigen ab. Die Polizei rät ausdrücklich, niemals Zugriffsdaten oder Daten von Kreditkarten auf verlinkten Internetseiten einzugeben. red