Junge Einbrecher festgenommen

Trio wollte in Schule eindringen

Hofheim - In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei drei Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, kurz zuvor in eine Schule eingebrochen zu sein. Um kurz nach Mitternacht wurde die Wache von einem Zeugen informiert, dass sich eine Handvoll junger Menschen im Bereich einer Zugangstür der in der Hattersheimer Straße gelegenen Schule aufhalte und sich wohl auch gewaltsam daran zu schaffen mache. Bei Eintreffen der Beamten konnten drei 14 und 15 Jahre alte Personen auf frischer Tat angetroffen werden. Sie wurden festgenommen und zur Polizeistation gebracht. An der Schultür war bereits ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro entstanden, Zeit, um sich auf die Suche nach Beute zu machen, hatten die Tatverdächtigen nicht. Ein 15-Jähriger hatte aber einen gestohlenen E-Scooter dabei. Alle drei sind polizeibekannt und wurden nach Abschluss der üblichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen Vertreter übergeben. red