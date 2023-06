Jugendbeteiligung vertagt

Erst nach der Sommerpause soll der Startschuss für ein Konzept gegeben werden

Hofheim - Die Gruppe von Jugendlichen, die sich am städtischen Projekt „Jugend entscheidet“ beteiligt hat, ist größer gewesen als viele gedacht hatten. Es gelte jetzt, die Motivation zu nutzen, so die Grünen-Stadtverordnete Christa Katzenbach. Ergänzend ließ Penelope Gucker (SPD) erkennen, dass lange Pausen der Sache nicht gut tun. „Es muss ein Gremium sein, das kurzfristig arbeitet, sonst sind die Jugendlichen schnell wieder weg“, fürchtet sie.

Die Beschlüsse des Parlaments allerdings stimmen mit diesen Einsichten nicht unbedingt überein. Der Magistrat solle beauftragt werden, in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen ein Konzept zu erarbeiten, wie diese dauerhaft an der Kommunalpolitik beteiligt werden können, so hatten es die Grünen beantragt. Beschlossen wurde allerdings nur die Vertagung des Antrages bis nach der Sommerpause - und selbst wenn es dann beschlossen wird, wäre es erst der Startschuss für die Arbeit an einem Konzept. Konsens ist, dass für die Jugendlichen ein anderes Konzept her muss als für die Jüngeren. Kinder- und Schülerparlamente haben sich bewährt - unter der Voraussetzung, dass die Schulen diese Arbeit unterstützen. Man ist sich aber einig, dass die formalisierte Arbeit eines Parlaments für die meisten Jugendlichen wenig reizvoll ist - andere Wege müssen gefunden werden, andere Kommunen probieren da auch allerlei aus.

Erfolgreich für Förderprogramm beworben

Bürgermeister Christian Vogt berichtete im Sozialausschuss der Stadtverordnetenversammlung, dass die Stadt sich erfolgreich für das Förderprogramm „Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ des Landes Hessen beworben hat. In dem Programm geht es genau um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Politik. Entsprechende Möglichkeiten sollen geschaffen werden, die Kommunen sollen sich mehr engagieren, die örtlichen Politiker mehr dafür sensibilisiert werden, was Kinder und Jugendliche brauchen.

Die Stadt bekommt vom Land Hessen dafür rund 124 000 Euro. Die Umsetzung hat schon angefangen - ein sogenannter Zukunftsausschuss unter Beteiligung der Stadt und einer Handvoll Jugendlicher wurde eingerichtet, und der hat einige Projekte beschlossen. Demnach sollen zwei Jugendfreizeiten organisiert werden; ein Bauwagen als mobiler Treff auch für die Jugendlichen in den Stadtteilen wird gekauft. Weitere Pläne sind ein Kochprojekt mit der Seniorennachbarschaftshilfe, ein Rap-Konzert und eine Kinder- und Jugenddisco.

Den Parlamentariern reicht das zum Teil aber nicht. Es gehe nicht darum, von Projekt zu Projekt zu springen, sondern um eine Verstetigung der Beteiligung Jugendlicher, so die Grünen-Abgeordnete Katzenbach. Sie stellt sich ein durch Wahl legitimiertes Gremium vor, mit Antrags- und Rederecht in den politischen Gremien. So weit sei es ja beim Projekt „Jugend entscheidet“ nicht wirklich gekommen.

Man werde verschiedene Vorschläge machen, kündigte Bürgermeister Vogt im Sozialausschuss an. Aus einer Mitteilung des Magistrats geht hervor, dass die Verwaltung schon genauere Vorstellungen hat. Die Rede ist von regelmäßigen Treffen in kleinen Gruppen zu von ihnen selbst gewählten Themen. Über den auch weiter bestehenden Zukunftsausschuss gehen die Ergebnisse dann in die Verwaltung.

Es bleiben noch reihenweise Fragen offen. Nach den Vorstellungen des Magistrats ist die Verwaltung Ansprechpartnerin der Jugendlichen; die Grünen wollen eine stärkere Anbindung an das Parlament. Der Magistrat spricht von Alternativen, die vorgestellt werden sollen, hat andererseits aber auch schon ein Konzept. Und wie wird der Zukunftsausschuss demokratisch legitimiert? Und warum wird das alles bis in den Herbst vertagt?