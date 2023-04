Ja zum Bahnhof-Zubringer

Straße an geplanter Wallauer Spange / Bauern sauer wegen des Flächenverbrauchs

Hofheim - Aus Hofheimer Sicht ist es eine Kröte, die die Stadt schlucken muss. Ein Vorhaben, das nicht in ihrem Interesse ist, das sie aber mittragen muss, um ein größeres Projekt umsetzen zu können, das in Hofheim weitgehend unumstritten ist. Und so argumentiert nicht nur der Magistrat, auch die Stadtverordnetenversammlung hat die Verwaltung gebeten, die nötigen Schritte zu unternehmen.

Die Rede ist von einer Straße, die vom geplanten Eisenbahnhaltepunkt an der Wallauer Spange nördlich an Delkenheim vorbei zur L 3028 führen soll. In Delkenheim erhofft man sich von der Straße eine Entlastung der Ortsdurchfahrt. Mutmaßlich gelangt man auch von Nordenstadt und Hochheim aus über diese Trasse schneller zum neuen Haltepunkt. Wiesbaden soll sehr interessiert sein an diesem Projekt. Aus Hofheimer Sicht fallen andere Dinge ins Gewicht. „Minimale Entlastungswirkung für Wallau“, heißt es in einer Vorlage des Magistrats für die Stadtverordneten. Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Karte: Selbst wer aus Igstadt, Kloppenheim, Medenbach oder Breckenheim zum neuen Bahnhof möchte, fährt wohl schneller über Wallau als über die neue Straße.

Die Trasse führt zum größten Teil über Hofheimer Gebiet. Die Flächen dort werden von Wallauer Landwirten bewirtschaftet. Die sind ohnehin unglücklich über die Aussicht, dass Bahnstrecke und Haltepunkt Äcker auffressen. Da stößt eine zusätzliche Straße auf Ablehnung. Zumindest ein Bauer hat laut Bürgermeister Christian Vogt (CDU) bereits eine Klage angekündigt.

Obwohl die Straße aus Hofheimer Sicht also eher ein Ärgernis ist, haben die Stadtverordneten beschlossen, die Planungen aufzunehmen. Die Grünen enthielten sich dabei, die Linken stimmten dagegen, alle anderen Fraktionen dafür.

Warum das? „In die Abwägung aller Aspekte ist der Wunsch der Kommunen nach einer gemeinsamen Realisierung eines wichtigen Verkehrsinfrastrukturprojektes mit überörtlicher Bedeutung einzubeziehen“, schreibt der Magistrat. Mit anderen Worten: Der gemeinsame Bau eines Parkhauses und eines Busbahnhofes an der Wallauer Spange ist aus Hofheimer Sicht so wichtig, dass die neue Straße akzeptiert werden soll. „Die Straße kommt Jahre nach dem Haltepunkt“, sagte Erster Stadtrat Wolfgang Exner (CDU). Das kann auch so verstanden werden, dass der Bau durch die aktuellen Beschlüsse noch längst nicht beschlossene Sache ist. Exner gab außerdem zu bedenken, dass über diese Straße auch die Busse aus dem Wiesbadener Osten zu dem Haltepunkt rollen und so Wallau verschonen können.

Die Linken verweigerten ihre Zustimmung, weil sie von dem ganzen Haltepunkt an der Strecke nichts halten. Sie argumentieren, dass Nahverkehrszüge dort nur im Halbstundentakt halten, was für Pendler aber kein passendes Angebot sei. Die Mehrheit freilich ist vom Nutzen des Bahnhofs überzeugt. Die Grünen enthielten sich, weil es eine neue Stellungnahme der Landwirte gibt und sie es für sinnvoll halten, dass der Magistrat mit den Bauern darüber redet. „Es gab und gibt Gespräche“, so Bürgermeister Vogt. Das Schreiben der Landwirte bringe keine Neuigkeiten. Deren Interessen seien bekannt und würden in die Verhandlungen seitens der Stadt eingebracht, ergänzte Planungsdezernent Exner.

Tatsache ist freilich, dass die Stimmung zwischen Landwirten und Stadt nicht die beste ist. Unfreundlich sei man früher schon mit Magistratsvorlagen umgegangen, so Exner. Näher äußerte er sich nicht, hatte aber früher schon durchblicken lassen, dass er mit der Art nicht einverstanden ist, in der die Bauern ihre Interessen vertreten. Wie auch immer - im Verlauf des Verfahrens und wohl auch vor Gericht werden diese Themen wohl wieder aufgerufen.