„Ich will ohne Schlauch nach Hause“

In der Küche des „TAB“ wird auch gern gespielt, gemalt oder gebastelt. „Es ist wie in einer großen Familie“, sagt Patientin Isolde Bielawski. Rechts Hiltrud Blau, Pflegerische Leitung der Einrichtung. babs © babs

Eine Patientin erzählt / Therapiezentrum für Beatmung ist einzigartig in Rhein-Main

Hofheim - Als Isolde Bielawski vor gut acht Wochen ein Zimmer im Therapiezentrum für außerklinische Beatmung (TAB) in der Hofheimer Friedensstraße bezog, war ihr Lebensmut auf dem Nullpunkt. „Ich wollte nicht mehr“, sagt die 62-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt nach langer Krankengeschichte nicht mehr ohne künstliche Beatmung auskam. Wiederkehrende Atemwegserkrankungen hatte sie lange ignoriert. „Ich bin ein Mensch, der sich nicht wichtig nimmt. Ich wollte immer lieber etwas für die anderen tun“, sagt die Wiesbadenerin, die als Pflegehelferin gearbeitet hat.

Bei einem Kuraufenthalt an der Nordsee wurde bei ihr 2001 eine chronische obstruktive Lungenerkrankung diagnostiziert. Geschont hat sich Isolde Bielawski dennoch nicht. Die Pflege ihrer Eltern etwa war ihr wichtiger. Doch in den vergangenen Jahren führte ihre chronische Erkrankung infolge aktueller Infekte zweimal zu Akutproblemen, die längere Aufenthalte auf Intensivstationen erforderlich machten. 2018 hatte man ihr bei einem weiteren Kuraufenthalt klar gemacht, dass sie ohne künstlichen Sauerstoff nicht mehr würde leben können. „Das war ziemlich hart, wie ich’s erfahren hab’“, weiß die Patientin noch gut.

Nach dem zweiten sechswöchigen Aufenthalt auf einer Intensivstation war sie dann körperlich und seelisch am Ende. Die behandelnde Klinik hatte bereits die Überweisung in eine Beatmungs-WG in die Wege geleitet, als Isolde Bielawskis Sohn sich einschaltete. „Ihm habe ich zu verdanken, dass er diese Super-Klinik gefunden hat“, sagt die Patientin heute und kann dabei wieder lächeln, auch wenn das Sprechen sie hörbar anstrengt und die innere Bewegtheit über das Erlebte deutlich spürbar ist.

Noch trägt sie die Trachealkanüle im Hals; der Kunststoffschlauch, der in einem Luftröhrenschnitt sitzt, ermöglicht die künstliche Beatmung. Aber Isolde Bielawski kann dank der Bemühungen des Teams im Therapiezentrum, das Teil des Varisano-Kliniken-Konzerns ist, schon in längeren Zeitabschnitten ohne Beatmung auskommen. Zudem kann sie wieder selbst trinken und hat sogar die ersten Schritte am Rollator geschafft. So sagt sie: „Ich bin wirklich sehr zufrieden, sonst hätte ich schon aufgegeben. Aber so sehe ich einen Lichtblick nach vorne.“

Mut gegeben haben ihr nicht zuletzt die Gespräche mit Hiltrud Blau, der Pflegerischen Leitung des TAB, die auch die soziale Beratung und die Seelsorge zu ihren Aufgaben zählt. Blau weiß, dass ein starker Gegner bei der Entwöhnung von der künstlichen Beatmung die Angst ist. „Sie kommt auf einmal und ist stärker wie du selber“, kann Patientin Bielawski das nur bestätigen. Inzwischen hat sie gelernt: „Man muss versuchen, stärker zu werden. Und wenn dir dazu jemand einen Weg zeigt, ist das super.“

Für Atemtherapeutin Melanie Kunz, wie Blau seit dem Start des Therapiezentrums vor nun vier Jahren mit dabei, ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg der Behandlung, dass im Unterschied zum Klinik-Alltag hier kein Zeitdruck herrsche. Bis zu einem halben Jahr darf ein Aufenthalt dauern, im Schnitt, sagt Jörg Blau, Leitender Arzt im TAB, seien es zweieinhalb Monate. Zum Team zählen 15 Pflegekräfte, zwei Physiotherapeuten, ein Logopäde und „zweieinhalb“ Ärzte.

Bislang ist die AOK der einzige Vertragspartner, so dass lediglich deren Versicherte die Möglichkeit einer Behandlung hier haben. Gern würden die Kliniken mit weiteren Kassen zusammenarbeiten, sagt Geschäftsführer Stefan Schad, der sich auch eine Ausweitung des Angebots vorstellen kann. Allein: Angeklopft hat bisher trotz der guten Resultate am TAB niemand; obwohl in Deutschland laut Blau an die 40 000 Fälle von künstlicher Langzeitbeatmung bekannt seien. Für die Menschen ein riesiger Verlust an Lebensqualität, da Vollzeitpflege erforderlich ist. Und für die Kostenträger teuer. Dennoch ist das TAB, das in einer Etage des Personalwohnhauses am Hofheimer Krankenhaus eingerichtet wurde, nach wie vor das einzige im Rhein-Main-Gebiet.

Vor kurzem hat die Einrichtung mit aktuell acht Betten den 100. Patienten seit der Gründung aufgenommen. Nicht allen konnte gleichermaßen geholfen werden. 20 Prozent erlangten die komplette Unabhängigkeit zurück, fast 50 Prozent sei wieder ein selbstbestimmtes Leben möglich, so Facharzt Blau. Wo dies nicht gelingt, sei eine wohnortnahe Unterbringung wichtiges Ziel.

Isolde Bielawski hat ihr persönliches Ziel fest im Blick. Es gilt dem Schlauch in ihrem Hals. „Wenn alles gut geht“, sagt sie, „will ich ohne den nach Hause.“