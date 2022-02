Hofheim: Landesstraße 3011 wird bei Lorsbach ab August komplett gesperrt

Hofheim

Die Stützwand in der Klärwerkskurve an der L 3011 muss dringend saniert werden. Demnächst beginnt Hessen Mobil mit den Vorarbeiten. Ab August wird die Straße am Lorsbacher Ortseingang dann für ein Jahr komplett dicht gemacht.

Die Vorbereitungen für die notwendige Erneuerung einer Stützwand an der Landesstraße 3011 zwischen Hofheim und Lorsbach beginnen am 14. Februar. Das teilt Hessen Mobil mit. Den Angaben zufolge werden zunächst im Umfeld der sogenannten Klärwerkskurve kurz vor dem Lorsbacher Ortseingang Kampfmittel sondiert und Bäume gefällt. Dafür muss die Straße halbseitig gesperrt beziehungsweise der Verkehr kurzfristig angehalten werden. Danach verlegen die örtlichen Versorger Gas- und Wasserleitungen aus der Fahrbahn neben die Straße, damit für die Erneuerung der Stützwand eine Baugrube errichtet werden kann.

Die Sanierungsarbeiten an der Stützwand werden voraussichtlich im August 2022 beginnen und ein Jahr dauern. Eine Komplettsperrung der Landesstraße ist für diese Zeit vorgesehen. Die räumlich beengten Verhältnisse und die Erfordernisse des Arbeitsschutzes machten dies nötig, sagte ein Sprecher der Verkehrsbehörde der Frankfurter Rundschau. Zudem benötigen die eingesetzten großen Maschinen ausreichend Platz. Aus Gründen der Verkehrssicherheit müsse die Stützwand auf jeden Fall in diesem Jahr erneuert werden. Durch den angrenzenden Mühlgraben sei sie bis zu 30 Zentimeter tief ausgehöhlt. Es drohten Risse in der Fahrbahndecke. Werde die Wand nicht saniert, müsse die Landesstraße auf unabsehbare Zeit halbseitig gesperrt werden.

Alternativvorschläge zur Vollsperrung hat Hessen Mobil nach eigenen Angaben eingehend geprüft, sich aber für die Vollsperrung entschieden, weil die Bauzeit dadurch kürzer und die Kosten geringer seien. Während der Straßensperrung wird zudem die beschädigte Fahrbahndecke saniert.

Die Umleitung für die Zeit der Vollsperrung soll über Fischbach, Kelkheim und Hofheim führen. Die Strecke über Hofheim-Langenhain sei wegen einer Engstelle an einem Bahnübergang nicht leistungsfähig genug für das Verkehrsaufkommen der Landesstraße, teilte der Sprecher mit. Hessen Mobil könne sie daher nicht als Umleitung empfehlen und ausschildern. aro