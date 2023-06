Gründerpreis soll Stadt attraktiver machen

Magistrat arbeitet Konzept aus

Hofheim - Die Möglichkeiten für die Kommunen, ihre Unternehmen am Ort zu halten, sind so umfangreich nicht. Vor allem, wenn es um handfeste Dinge geht, über bloße Imagekampagnen hinaus beispielsweise. In Hofheim gibt es immerhin ein Gründerzentrum, mit dem neuen Unternehmen eine Starthilfe gegeben werden kann.

Dazu kommt möglicherweise noch ein Hofheimer Gründerpreis. Die Stadtverordnetenversammlung hat den Magistrat nämlich gebeten zu prüfen, ob ein solcher Gründerpreis ins Leben gerufen werden kann. Der Antrag war von der SPD eingebracht worden, er wurde einstimmig und ohne jede Diskussion angenommen. Das kann aber ganz anders ausfallen, wenn es einen konkreten Vorschlag des Magistrates dazu gibt.

Die SPD begründete ihren Antrag damit, dass der Wirtschaftsstandort Hofheim durch einen Gründerpreis attraktiver werden könnte. Die Sozialdemokraten weisen darauf hin, dass ähnliche Preise bereits vom Main-Taunus-Kreis und vom Land Hessen ausgelobt werden und mit 1000 und 3000 Euro dotiert sind. In Hofheim könnte der Gewinn auch darin bestehen, eine bestimmte Zeit weiter im Innovationszentrum arbeiten zu können. Das Innovationszentrum wurde vor Jahren wegen des hohen Mietniveaus für Gewerbeimmobilien gegründet, aber auch um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, Infrastruktur gemeinsam zu nutzen.

Gründerpreise sind ein beliebtes Mittel örtlicher Wirtschaftsförderung geworden, es gibt sie in zahlreichen Städten, Landkreisen und Regionen. Frankfurt zum Beispiel vergibt einen Gründerpreis bereits seit 2001 und schüttet jährlich 30 000 Euro aus. In kleineren Städten geht es oft bescheidener zu. Fest steht damit aber: Die Stadt kann einen Gründerpreis einrichten. Wenn der Magistrat die Stadtverordneten ernst nimmt, legt er schon einmal zügig Umrisse eines Konzeptes vor. bt