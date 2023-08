Grabhügel birgt noch viele Geheimnisse

Studentinnen und Studenten sind mit den Ausgrabungen beschäftigt. becht (2) © bt

Archäologinnen und Archäologen erforschen die Steinzeit-Siedlung auf dem Kapellenberg

Hofheim - Es ist nicht leicht, den Überblick zu behalten über die frühgeschichtlichen Entwicklungen auf dem Kapellenberg. Von einer kontinuierlichen Besiedelung kann keine Rede sein, es herrschte ein reges Kommen und Gehen. „Konflikte und Kriege waren eher die Regel als die Ausnahme“, nennt Professor Detlef Gronenborn den wichtigsten Grund für diese Unruhe. Der Archäologe von der Universität Mainz leitet seit Jahren die Forschungen auf dem Kapellenberg und stellt fest, dass die Ergebnisse vom Hofheimer Hausberg nur zu gut zu dem unfriedlichen Charakter der Jungsteinzeit passen.

Aktuell sind Studentinnen und Studenten mit Grabungen an dem großen Grabhügel beschäftigt, der sich wenige Hundert Meter vom Meisterturm in Richtung Gundelhard befindet. Herausgestellt hat sich, dass er sich auf einer scheibenförmigen Schotterlage befindet, die einen kleineren Durchmesser hat als die heutige Größe von 90 Metern. Das hat damit zu tun, dass der Hügel nach der Erbauung vor rund 6000 Jahren immer weiter erodiert.

Ein Hinweis auf die Erosion sei ein Steinbeil, das jetzt gefunden wurde, ein Stück entfernt von der Spitze des Hügels. Als Grabbeigabe einst dort platziert, ist es im Laufe der Jahrhunderte mit Erde und Geröll immer weiter hangabwärts gerutscht. Gronenborn schätzt, dass der Grabhügel drei oder vier Meter höher war, womöglich noch mehr. Es sei den Erbauern wohl auch darum gegangen, dass der Hügel von Ferne sichtbar war, vermutet er.

Fest steht aus Untersuchungen ähnlicher Anlagen in Frankreich, dass solche Grabhügel dem Führungspersonal der Michelsberger vorbehalten waren. Man weiß auch, dass es rund um das Grab eine kleine Siedlung gab. Warum diese aufgegeben wurde, ist dagegen unklar - wahrscheinlich hat es aber mit einem an vielen Fundstellen der Michelsberger Kultur ablesbaren gesellschaftlichen Zusammenbruch zu tun.

Anschließend tat sich auf dem Kapellenberg für einige Jahrzehnte nicht viel, bevor es eine Neubesiedlung gab - allerdings in gebührendem Abstand von dem Grab. Nach einer weiteren Pause kam es zu einer erneuten Ansiedlung, diese erstreckte sich bis 3600 vor Christus. Auch das Gelände des Grabhügels wurde dann genutzt, wovon zahlreiche Keramikreste zeugen.

Weitere Grabungen im nächsten Jahr

Erst in dieser Spätphase entstand übrigens der Ringwall; offensichtlich eine Reaktion auf Unruhen und Konflikte, die das Ende der Michelsberger auf dem Kapellenberg bedeuteten. Der Wall ist derzeit in die Untersuchungen nicht einbezogen - der Grabhügel dagegen soll im nächsten Jahr weiter erforscht werden. Gronenborn hofft, dann weitere Aufschlüsse über die Entstehung zu gewinnen.

Zu Ende ist dagegen die Erforschung einer in unmittelbarer Nähe des Meisterturms gelegenen Fundstätte, die die Archäologen ebenfalls seit Jahren beschäftigt. 2022 wurde am Ende der Grabungen dort eine Grube gefunden, die nun weiter erforscht wurde. Unter anderem fand sich eine Messerklinge aus Feuerstein - ein vor 6000 Jahren wertvolles Material, das über weite Entfernungen gehandelt wurde. Die Nutzungsgeschichte des zugehörigen Gebäudes ist nicht vollkommen geklärt. Die Archäologen sehen in der Grube eine prähistorische Anlage zum Backen, in der nächsten Siedlungsperiode könnte diese mit Abfall verfüllt und daneben eine größere Grube zur Bevorratung von Löschwasser angelegt worden sein. Die natürliche Feuchtigkeit des Platzes und Hinweise auf speziell angeordnete Holzpfosten werden als Indizien dafür gewertet, dass an der Stelle gewebt wurde - das allerdings zu einem nicht genauer bestimmten, aber nach der Epoche der Michelsberger gelegenen Zeitpunkt.

Es bleiben also noch reichlich Fragen offen für künftige Forschungsarbeiten. Unterstützt werden diese unter anderem vom Rotary Club Main-Taunus, der zur Finanzierung weiterer Untersuchungen für den 12. November ein Benefizkonzert ankündigt. Die Ergebnisse der bisherigen Forschungen seit 2008 sollen im März 2024 bei einem Symposium in Hofheim diskutiert werden. Hofheims Bürgermeister Christian Vogt erinnerte daran, dass zur Information der breiteren Öffentlichkeit ein Haus der Michelsberger Kultur auf dem Kapellenberg entstehen soll.

Diese Messerklinge aus Feuerstein wurde gefunden - sie war vor 6000 Jahren wertvolles Material. © bt