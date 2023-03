Gericht kippt Sperrung der L 3011

Im November besichtigten Mitarbeiter von Hessen Mobil, der Petitionsausschuss und die L 3011-Initiative die Klärwerkskurve. knapp © Knapp

Drei Betriebe klagen mit Erfolg / VGH sieht Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt

Hofheim - Die zwölfmonatige Vollsperrung der Landesstraße zwischen Hofheim und Lorsbach zum Zwecke der Sanierung einer Stützmauer in der Klärwerkskurve ist vom Tisch - das ist die Überzeugung der Stadt Hofheim und des Lorsbacher Aktionsbündnisses gegen die Pläne der Landesstraßenbehörde Hessen Mobil. Ausgelöst wurde diese Einschätzung durch einen Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes (VGH) zum Eilantrag dreier Lorsbacher Unternehmen gegen die Plangenehmigung des Projektes. Hessen Mobil widerspricht dem zwar nicht in Bausch und Bogen, setzt bei der Auslegung des Urteils aber andere Schwerpunkte. Wie der Hofheimer Magistrat gestern Mittag bei einer eiligst einberufenen Pressekonferenz berichtete, sieht das Gericht vor allem den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt. Zu wenig berücksichtigt worden seien die Belange der Lorsbacher Betriebe - geklagt hatten ein Blumengeschäft, eine Dachdeckerei und die Apotheke. Die Unternehmen könnten eine viermonatige Sperrung verkraften, nicht aber eine Abriegelung der Durchfahrt für ein Jahr, erläuterte Andreas Nickel als Sprecher des Aktionsbündnisses.

Denn zu der viermonatigen Sperrung wird es wohl kommen. In diesem Zeitraum - voraussichtlich ab Mai - solle in einem ersten Bauabschnitt die Stützmauer im Bereich der Scheune des Reiterhofes saniert werden. Dort ist für eine Umfahrung kein Platz, wie allen Beteiligten klar ist. Und so betont auch Hessen Mobil, dass für diesen ersten Abschnitt der VGH den Eilantrag zurückgewiesen habe - eben weil dort die Erneuerung der Mauer sehr dringlich sei.

Darüber hinaus aber sei versäumt worden, das zu Erreichung der Ziele mildeste Mittel vorzusehen, so der VGH. Das Ziel ist die Sanierung der Stützwand, mildere Mittel wären ein einspuriger Betrieb auf der Straße oder eine Umfahrung. Auch hätte man die L 3011 längst für den Schwerlastverkehr sperren können, um die Mauer zu schonen.

Für den zweiten Bauabschnitt soll es nun zu einer Umfahrung über das Gelände der Kläranlage und des Reiterhofes kommen. Diese provisorische Fahrbahn wird zwar nur einspurig sein, und eine Ampel wird Fahrt wechselweise in je eine Richtung frei geben. Das ist aus Lorsbacher Sicht aber hinnehmbar. Eine Einigung darüber wurde von der Stadt sowohl mit dem Reiterhof als auch mit der Kläranlage längst erzielt. Die Landesstraßenbehörde hatte argumentiert, die Einigung sei zu spät gekommen. Der Zustand der Mauer lasse keine Verzögerung der Arbeiten zu. Nach Einschätzung von Professor Christoph Broich ist Hessen Mobil aber in der Lage, die Vorbereitungszeit für die Herstellung der Umfahrung erheblich zu verkürzen. Standardmäßig planen die Behörden Wochen ein für die Herstellung des Einvernehmens mit den Grundeigentümern, nannte der Jurist, der die Kläger vor Gericht vertreten hatte, ein Beispiel. Tatsächlich aber gebe es diese Einigung in diesem Fall längst. Auch bei anderen vorbereitenden Schritten könne man Zeit sparen.

Erster Stadtrat Wolfgang Exner (CDU) betonte, man müsse jetzt zusammen mit Hessen Mobil konstruktiv alle Detailfragen abarbeiten. BI-Sprecher Andreas Nickel ist nach einem Telefonat mit Hessen Mobil ganz zuversichtlich, dass das klappt. Die Behördenleitung habe zugesagt, das Urteil zu akzeptieren, so Nickel. Erste Termine für Gespräche mit der Stadt gebe es bereits.

Hessen Mobil legt sich freilich so kurz nach dem Urteil auf die weitere Vorgehensweise nicht fest. Für den zweiten Bauabschnitt werde der Behörde aufgegeben, die Plangenehmigung zu ergänzen. Die Auswirkungen auf das weitere Vorgehen der Verwaltung würden derzeit geprüft.

Hofheims Bürgermeister Christian Vogt ist erleichtert: „Die Entscheidung des Gerichts ist ein schönes Ostergeschenk für die Menschen in Lorsbach, aber auch für ganz Hofheim und seine Nachbarn. Ich danke dem Aktionsbündnis L 3011, allen Helfern in dieser Sache sowie Stadtverordnetenvorsteher Andreas Hegeler für die Bemühungen vor Gericht und dem Petitionsausschuss des Landtags.“