Generationswechsel in der Tagesklinik

Heinz-Jürgen Ferlemann übergibt zum Monatsende den Staffelstab an seinen Sohn Alexander

Hofheim - Vor 30 Jahren wurde die Hofheimer Tagesklinik in der Reifenberger Straße 6 von den drei Ärzten Heinz-Jürgen Ferlemann, Joachim Freier und Axel Scholl gegründet. Vor dreieinhalb Jahren ging Dr. Freier in den Ruhestand. Am 30. Juni, dem einstigen Gründungstag, ist es auch für Dr. Heinz-Jürgen Ferlemann so weit. Für seine Nachfolge hat Ferlemann bereits frühzeitig gesorgt. Wenn der Facharzt für Anästhesiologie und Schmerztherapeut am 30. Juni als einer der drei Inhaber der Tagesklinik wie der dortigen Praxis für Spezielle Schmerztherapie in den Ruhestand gehen wird, steht sein Sohn Alexander bereits in den Startlöchern. Er wird am 1. Juli in seine Fußstapfen treten.

Dr. Alexander Ferlemann ist gut auf seine zukünftige verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet. Bereits seit 1. Januar 2019 arbeitet der 37-Jährige als Angestellter in der Tagesklinik, welche zu dieser Zeit von Dr. Heinz-Jürgen Ferlemann, Joachim Freier und Dr. Axel Scholl geführt wurde. Am 1. Oktober 2019 folgte Dr. Marek Humpich als Nachfolger von Dr. Freier.

Alexander Ferlemann hatte mehr als vier Jahre im Klinikum Frankfurt-Höchst umfangreiche medizinische Erfahrung gesammelt. Der Facharzt für Anästhesiologie mit der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin machte relativ schnell nach Beginn seiner neuen Tätigkeit in der Hofheimer Tagesklinik seine Ausbildung zum Speziellen Schmerztherapeuten. „Ich habe ihn ganz schön rangenommen“, äußert sich sein Vater Heinz-Jürgen Ferlemann, der neben seiner Tätigkeit in der Klinik und der Praxis angehende Schmerztherapeuten unterrichtet und prüft.

Alexander Ferlemann, der am 2. Juli seinen 38. Geburtstag feiern wird, ist an Herausforderungen gewöhnt. Während seiner knappen Freizeit ist er als freiberuflicher Notfallmediziner im Einsatz. Als Vater von zwei Söhnen (3 und 7 Jahre) bleibt ihm neben einer wöchentlichen Arbeitszeit von 60 Stunden wenig Zeit für die Familie. Selbst auf dem Weg mit der S-Bahn von Mühlheim am Main nach Hofheim packt er oft seinen Laptop aus. Für sein einstiges Hobby Tanzen, so Ferlemann Junior, „finde ich leider keine Zeit mehr“.

Die Räume in der Reifenberger Straße kennt Alexander Ferlemann bereits seit seinem siebten Lebensjahr. Damals verbrachte er wie die Kinder und Ehefrauen der Klinikgründer viel Zeit in dem einstigen Lancia-Autohaus, das zu einer Tagesklinik umgebaut werden sollte und bei dem alle Familienmitglieder mit anpackten. „Und als Schüler und Student habe ich dann Termine organisiert“, lässt der zukünftige Geschäftspartner wissen. Beruflich fühlt sich der junge Familienvater jedenfalls in seinem Element und freut sich auf die zukünftigen Aufgaben. „Das ist aufregend, auch wenn es ein großes Risiko mit sich bringt.“

In den 30 Jahren seit Bestehen der Tagesklinik „hat sich viel geändert“, berichten Heinz-Jürgen Ferlemann und Axel Scholl und erwähnen neben den Formalien unter anderem auch die Themen Qualitätssicherung, politische Regularien, neue Medikamente sowie veränderte Behandlungsmethoden. „Wir haben damals schon festgestellt, dass man gut und breit aufgestellt sein muss“, so Ferlemann Senior und Scholl. Einstige Angebote wie die Hyperbare Sauerstofftherapie (HBO) oder eine moderne Wundversorgung mit Maden gibt es nicht mehr. Sie sind unrentabel geworden. Geblieben ist das Angebot für externe Ärzte, in der Tagesklinik ambulante Operationen durchzuführen.

Auch bei der speziellen Schmerztherapie für chronische Schmerzpatienten hat sich einiges getan. Neben dem Lösen von Blockaden durch spezielle Verfahren ist die Psyche der Betroffenen in den Fokus gerückt. Um psychische Ursachen bei den chronischen Schmerzpatienten zu erkennen, absolvierte Heinz-Jürgen Ferlemann eine psychotherapeutische Ausbildung. „Man entwickelt sich auch in der Persönlichkeit weiter“, weiß er.

„Mein Job macht mir Spaß. Aber es ist jetzt an der Zeit aufzuhören“, sagt Heinz-Jürgen Ferlemann, der sich nun mit 72 Jahren auf seine aktive Freizeitgestaltung mit seiner Frau sowie den beiden Enkelkindern freut. „Langweilig“, betont er, „wird es mir nicht.“