„Gemeinsam schmeckt es einfach besser“

In der Langenhainer Mittagsrunde geht’s nicht nur ums Essen

Hofheim - Ich genieße die Gesellschaft und das leckere Essen“, freut sich Ruth Trippel und wendet sich wieder ihrem Teller mit Spargel, Schnitzel und Sauce Hollandaise zu. Seit Anbeginn besucht die 82-Jährige die „Langenhainer Mittagsrunde“. Jeweils am letzten Dienstag im Monat wird unter dem Motto „Gemeinsam schmeckt es besser“ im Gemeindehaus der evangelischen Kirche gespeist. „Viele kommen nicht primär zum Essen, sondern um sich zu unterhalten, vor allem nach der Corona-Pause“, weiß die Leiterin des Familienhauses Langenhain, Irmtraud Rieker. 2018 holte sie die Projektstelle „Initiative 55+“ der evangelischen Landeskirche ins Bergdorf und rief als erste Aktion die Mittagsrunde ins Leben.

Orga-Team besteht aus Ehrenamtlichen

Auf die Idee ist Elisabeth Blecher gekommen. Sie habe eine solche Veranstaltung bei ihren Eltern kennengelernt, die das Miteinander immer sehr genossen hätten. Mittlerweile engagiert sie sich mit zehn Ehrenamtlichen im Orga-Team der Mittagsrunde. Zuletzt hinzugekommen ist Jürgen Holste. Vor drei Jahren zog er nach Langenhain. „Ich kannte keinen, also habe ich mir überlegt, wo ich mitwirken kann“, erläutert der ehemalige Weilroder. Gerade in kleinen, ländlichen Gemeinden müsse man sich engagieren. Die Menschen in Langenhain erlebe er als sehr offen und zugewandt.

Zurück zum Spargel: Die Mahlzeiten für die Mittagsrunde werden geliefert, für die Deko und den Nachtisch sorgen die Ehrenamtlichen reihum selbst. Nach dem Essen gibt es Kaffee. „So können die Leute möglichst lange zusammenbleiben“, erläutert Rieker. Derzeit kämen hauptsächlich Senioren, das Angebot sei aber offen für alle.

ABHOLDIENST BEI BEDARF Die Mittagsrunde ist jeweils am letzten Dienstag im Monat ab 12.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Langenhain, Alt Langenhain 41. Das nächste Treffen ist am 27. Juni. Kosten: Sieben Euro pro Person. Um Anmeldung unter Telefon 0 61 92/9 62 68-10 oder über das Anmeldeformular unter www.langenhain-evangelisch.de bis zum 22. Juni wird gebeten. Ein Abholdienst kann nach Rücksprache eingerichtet werden. evh

Elfriede Fliedner besucht die Mittagsrunde ebenfalls von Anfang an. „Man sollte nicht alleine bleiben und unter Leute kommen“, bekräftigt die 87-Jährige, deren Ehemann vor zwei Jahren verstorben ist. Außerdem genieße sie es, nicht kochen zu müssen. Trippel schätzt die zwanglose Atmosphäre, es gebe stets was Neues zu erzählen. „Ich sage immer, ich gehe zu meinen Oldies.“

Geliefert werden die Mahlzeiten von der EVIM Serviceküche in Hattersheim, einer Einrichtung der EVIM Behindertenhilfe. Hier wird regional und saisonal und möglichst mit Produkten von regionalen Erzeugern gekocht. „Ich freue mich, dass dieser Anbieter gewählt wurde, denn so können wir gleichzeitig beeinträchtigte Menschen unterstützen“, unterstreicht Trippel, die selbst lange ehrenamtlich bei der Seniorennachbarschaftshilfe in Hofheim tätig war.

Das nächste Mal wird bei der Mittagsrunde Wildlachs mit Blattspinat kredenzt, im Juli Gemüselasagne, im August stehen Frikadellen mit Zwiebelsauce und Speckbohnen auf der Speisekarte. Rein aus den Beiträgen von derzeit sieben Euro pro Besucher können die Kosten für das Projekt nicht gestemmt werden, Unterstützung kommt aus Fördermitteln des Landes Hessen. Obwohl die Tische im Gemeindehaus gut besetzt sind und man viele Stammkunden habe, hofft Rieker, dass sich die Mittagsrunde noch mehr herumspricht, neue Gäste sind immer herzlich willkommen: „Gemeinsam schmeckt es einfach besser“.