Gefragter Experte für Balkonkraftwerke

Stefan Tomik und seine kleine Solaranlage. Privat © privat

Stefan Tomik hat sich der Solarenergie verschrieben und seine eigene Firma gegründet

Hofheim - So entstehen Unternehmen: Stefan Tomik hat noch als Journalist gearbeitet, als er sich für eine Balkonsolaranlage interessierte, wie sie derzeit in aller Munde sind. Und deshalb kaufte er sich nicht nur ein solches Modul und installierte es, sondern er gründete eine Firma, die diese Anlagen liefert und aufbaut. Zudem stellte der Hofheimer fest, dass es Informationen zum Thema nur sehr verstreut gibt - also schrieb er noch ein Buch darüber. Es wurde ein Bestseller.

Außerdem heuerte Tomik bei der in Hofheim ansässigen Genossenschaft Solarinvest als fest angestellter Mitarbeiter an - die Solarenergie ist sein Ding. Keine Frage, dass er das ist, was man einen Überzeugungstäter nennt. Es gehe darum, so viele Balkonkraftwerke zu installieren wie möglich, sagt Tomik, der seinen Job als Redakteur bei der FAZ nach 17 Jahren aufgegeben hat.

Die Dinge liegen bei den Balkonmodulen keineswegs so einfach, wie es Baumärkte und andere in ihrer Werbung gerne darstellen. Viele interessierten sich für diese Anlagen, wüssten aber nicht genau, wie sie angebracht werden, sagt Tomik. Befestigungen werden zwar geliefert, aber das ist standardisiertes Material, mit dem man bei Besonderheiten nicht weiterkommt. Nicht jeder aber hat einen Hang zum Heimwerken, und so bietet Tomiks Firma „Hauptsache Grün GmbH“ die Module samt Befestigung an.

Tomik hilft auch beim notwendigen Papierkrieg. Auch in dem Punkt gibt es viel Verunsicherung, und die Erklärung für diese gibt es in seinem Buch „Balkonkraftwerk“. Erstaunt kann man nachlesen, dass es eine gesetzliche Grundlage für eine Anmeldepflicht beim Stromnetzbetreiber gar nicht gibt und dass die Dinge von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich geregelt sind. Einstweilen freut sich Tomik, dass die Anmeldungen inzwischen unbürokratischer geworden sind. Einfach zu warten allerdings, dazu rät er nicht. „Alle reden von der Energiewende, aber man muss es machen“, sagt er und fasst damit die Motivation seines Tuns zusammen. Auf die nächsten Entwicklungsschritte etwa bei der Effektivität der Module zu warten, das könne es nicht sein - weil niemand weiß, wie lange die Entwicklung noch so weitergeht. Und die Preise überforderten eben viele nicht - ein Modul und den notwendigen Wechselrichter gibt es für 400 Euro, das Befestigungssystem für 70 Euro.

VORTRAG IN DER VOLKSHOCHSCHULE „Einfach selbst Strom erzeugen mit Mini-Solaranlagen“, heißt der Vortrag von Stefan Tomik, den er am Sonntag, 24. September, in der Volkshochschule in Hofheim hält. Dabei gibt es auch die Möglichkeit, sich eine Anlage anzusehen und auszuprobieren.Die Veranstaltung findet im Vhs-Gebäude in der Pfarrgasse 38 statt und dauert von 15 bis 17.15 Uhr. Die Teilnahme kostet 19 Euro. Infos unter Telefon 0 61 92 / 99 01 0. Kursnummer: T 01 02 300. red

Was man dafür bekommt? An einem sonnigen Tag könne man bis zu vier Waschmaschinenladungen Wäsche waschen, sagt er. Das macht kaum jemand, zeigt aber die Dimension an. Wie viel Geld man einspart, hängt auch von einem schlauen Nutzerverhalten ab. Da nicht selbst verbrauchter Strom ins Netz abgegeben wird, stellt man beispielsweise Wasch- und Spülmaschinen am besten dann an, wenn der eigene Strom dafür zur Verfügung steht.

Je mehr Tomik sich mit dem Thema befasste, umso mehr irritierte ihn, dass sich umfassende Informationen dazu nur verstreut auffinden ließen, zumeist im Internet. Also schrieb er ein Buch, in dem man auf rund 120 Seiten alles erfährt, was man wissen möchte. Im Ulmer-Verlag ist „Balkonkraftwerk“ (18 Euro) erschienen, und man kann alles nachlesen über Kauf und Montage, über die Fragen von Sicherheit und Recht.

Deutlich zu spüren ist der Ärger des Autors darüber, wie viele unnötige Hürden beim Ausbau dieser Art der Stromproduktion es gab und gibt. Das beginnt bei den Lieferschwierigkeiten und war noch lange nicht zu Ende beim Verhalten seines Vermieters, einer Wohnbaugesellschaft, die auf seine Anfrage nach einer Genehmigung einfach nicht reagierte.

Schließlich hat er das Modul installiert, und überhaupt erkennt er, dass die Idee sich durchsetzt. „Steckersolargeräte sind nicht mehr nur eine technische Spielerei nerdiger Ökos und Energierebellen“, schreibt er am Ende seines Buches. „Sie sind angekommen in der Mitte der Gesellschaft, an Mehrfamilienhäusern wie in schicken Vorgärten. Diese Entwicklung dreht niemand mehr zurück.“