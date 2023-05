Fußgängerzone erweitern?

Der mittlere Teil der Hauptstraße vor dem Alten Rathaus ist Fußgängerzone. Soll auch die untere Hauptstraße zwischen Am Untertor und Alte Bleiche autofrei werden? kajo © kajo

Stadtverordnete haben noch Diskussionsbedarf zum Verkehr in der Hauptstraße

Hofheim - Wird die Hauptstraße auch im unteren Abschnitt, also zwischen Untertor und Alter Bleiche, zur Fußgängerzone gemacht? Und wird die verkehrsberuhigte Zone so ausgeweitet, wie es die Bürgervereinigung Hofheimer Altstadt gefordert hat? Wird in der schon bestehenden Fußgängerzone und im verkehrsberuhigten Bereich künftig mehr kontrolliert, ob die Regeln eingehalten werden? Das sind Fragen, die jetzt durch Anträge verschiedener Parteien in der Stadtverordnetenversammlung aufgeworfen wurden - ohne dass es dazu Entscheidungen gibt. Einvernehmlich einigten sich die Fraktionen darauf, im Verkehrsausschuss ausführlich zu diskutieren.

In gewisser Weise folgen sie damit einem etwas außergewöhnlichen Appell, den Erster Stadtrat Wolfgang Exner (CDU) an die Parlamentarier richtete. Die Diskussion um den Verkehr in der Altstadt solle nicht nur vom Magistrat, sondern auch von den Parteien geführt werden, lautet seine Forderung. Das kann schon damit begründet werden, dass die Stadtverordnetenversammlung die Richtung vorzugeben hat, und nicht der Magistrat. Für den Verkehr in der Altstadt aber sind Richtungsentscheidungen gefragt.

Widerstreitende Interessen

Exner wies aber vor allem darauf hin, dass massiv widerstreitende Interessen vertreten werden - in einer solchen Gemengelage fühlen sich die Parteien zumeist nicht wohl. Dass diese ihrerseits die Prioritäten unterschiedlich setzen, das wurde in der Stadtverordnetenversammlung schon in einer Detailfrage deutlich. Das wichtigste sei doch, den Busverkehr aus der Hauptstraße zu bekommen, dann könne die Einmündung von Untertor und Hauptstraße für den Autoverkehr stillgelegt werden, so der CDU-Stadtverordnete Michael Henninger. Demgegenüber zielt ein Antrag der Grünen darauf ab, den unteren Bereich der Hauptstraße für den Autoverkehr zu sperren - die Busse dort aber fahren zu lassen.

Den Grünen geht es mit ihrem Antrag erklärtermaßen um mehr Sicherheit in der Hauptstraße. Der vor einer Weile durchgeführte Nahmobilitäts-Check habe ergeben, dass die Hauptstraße für die Fußgänger ein besonders gefährlicher Bereich sei, so die Grünen-Abgeordnete Nadja Paulus. Deshalb soll der untere Bereich für die Autos gesperrt werden und auf der ganzen Hauptstraße ein besonders gepflasterter Streifen zur Orientierung für Menschen mit Sehbehinderung angelegt werden. Notwendig seien auch mehr Kontrollen.

CDU, FWG und FDP möchten den Vorschlag der Bürgervereinigung Hofheimer Altstadt aufgreifen, den verkehrsberuhigten Bereich zu erweitern. Wie sich aus einer zu dem Antrag gehörenden Karte ergibt, sind einige Straßenabschnitte am Altstadtrand damit gemeint, etwa in der Pfarrgasse, der Langgasse, der Kirschgartenstraße und der Straße An der Obermühle.

Erster Stadtrat Exner wehrte sich im Parlament gegen den Vorwurf, der Magistrat kümmere sich nicht um die Verkehrsthemen und setze Beschlüsse nicht um. Als Beispiel nannte er immer wiederkehrende Forderungen des Ortsbeirates nach Verbesserungen im Ostend. „Dem Ortsbeirat wurde wiederholt dargestellt, dass es im Ostend nicht gut ist, aber dass alle anderen Lösungen noch schlechter sind.“ Das Ostend ist auf jeden Fall ein Beispiel für widerstreitende Interessen: Jede Maßnahme, den Durchgangsverkehr von der Altstadt fernzuhalten, kann den Verdacht erwecken, dies ginge zulasten des Ostends.

Beschlossen wurde auf Antrag von CDU, FWG und FDP, dass der Magistrat bei den Anbietern von Navigationsgeräten vorstellig wird mit dem Ziel, dass die Autofahrer nicht mehr durch die Altstadt geführt werden. Auch dieser Antrag geht auf eine Initiative der Bürgervereinigung zurück. Tatsächlich ist zu beobachten, dass auswärtige Autofahrer in der Langgasse in Richtung altes Rathaus unterwegs sind mit dem Ziel, zum Beispiel zum Untertor zu gelangen. Dass Anlieger Zettel aufgehängt haben mit dem Hinweis „Ihr Navi lügt“, beeindruckt die meisten Fahrer nicht.