Für das Chaos will keiner verantwortlich sein

An der Klärwerkskurve läuft der Verkehr nur noch einspurig, wann die Vollsperrung der L 3011 erfolgt, ist noch nicht bekannt. becht © Becht

Während die L 3011 voll gesperrt ist, fährt auch drei Wochen werktags keine S-Bahn

Hofheim - Den ganz besonderen Unmut der Lorsbacher hatte sich Hessens Wirtschaftsminister Tarek al-Wazir im vergangenen Jahr durch die Bemerkung zugezogen, während der Vollsperrung der Landesstraße 3011 - damals war noch von einem einjährigen Durchfahrtverbot die Rede - könne man doch in kürzester Zeit mit der S-Bahn Hofheim erreichen. Dabei ist klar, dass es einige Gründe dafür geben kann, eben nicht vom Auto auf die Bahn umzusteigen. Erst recht gilt das für Lorsbach, denn der Bahnhof dort ist nicht barrierefrei ausgebaut.

Und jetzt hat das Argument noch eine ganz besondere Pointe bekommen. Denn vom 27. Juli bis zum 11. August fährt die S-Bahn werktags nicht, nur am Wochenende. Dies kann man dem Internetauftritt der Bahn und der dortigen Fahrplanauskunft entnehmen. Angekündigt wird ein sogenannter Schienenersatzverkehr - und das ist in der Regel ein Bus. Der soll einmal pro Stunde fahren und für die Strecke bis Hofheim neun Minuten brauchen.

Daraus kann natürlich nichts werden. Denn die Landesstraße nach Hofheim ist in dieser Zeit höchstwahrscheinlich noch gesperrt. Für die offizielle Umleitungsstrecke über Eppstein, Fischbach und Kelkheim aber braucht der Bus viel länger. Auch die kürzere Strecke über Langenhain ist in neun Minuten nicht zu schaffen. Wobei es vermutlich zu einem großen Verkehrschaos führen würde, einen großen Bus durch den engen Lorsbacher Ortskern, dann durch die scharfe Kurve auf Höhe des Friedhofs und über die Steilstrecke nach Langenhain zu schicken.

Entsprechend groß ist die Aufregung in Lorsbach, was man auch in der Facebook-Gruppe „Lorsbach im Herzen“ gut erkennen kann. „Ein schlechter Scherz“, schrieb eine Nutzerin, eine andere sprach von einem Schildbürgerstreich. Andere äußern Verständnis, wenigstens für die Bahn. Dort werden Bauarbeiten langfristig geplant, aber man habe von Hessen Mobil wohl keine Informationen erhalten.

Offensichtlich will es nun keiner gewesen sein. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sei über die Sperrung informiert worden, sagt Hessen-Mobil-Sprecher Canel Altintop. Ersatzverkehre würden vom jeweiligen Verkehrsträger geplant, also der Bahn, erklärt Maximilian Meyer, stellvertretender Pressesprecher des RMV. Von der Sperrung habe man erst jetzt erfahren, berichtet eine Bahn-Sprecherin auf Anfrage dieser Zeitung. Verständlich ist das alles schon. Hessen Mobil hat den RMV über die Sperrung informiert, weil der Verbund für die öffentlichen Verkehrsmittel in der Region zuständig ist. Die RMV hat die Information nicht an die Bahn weitergegeben, weil die Bahn auf der Landesstraße gewöhnlich keinen Verkehr betreibt. Die Bahn wiederum fragt offensichtlich auch nicht bei den zuständigen Straßenverkehrsbehörden an, wenn sie ausnahmsweise Straßen für Ersatzverkehre nutzen möchte. Dies könnte sicher verbessert werden.

Natürlich weiß die Bahn, dass dieser Ersatzverkehr nicht funktionieren wird. Dieser befindet sich nun „nochmals in Prüfung und Anpassung“, berichtet eine Bahn-Sprecherin. Auch die Stadt Hofheim ist nach Auskunft der Pressestelle des Rathauses mit diesem Ziel bei der Bahn vorstellig geworden. Man kann gespannt sein, was das Ergebnis dieser Prüfungen sein wird - eine andere Lösung drängt sich ja nicht auf. Für den heutigen Mittwoch hat die Bahn weitere Informationen angekündigt. Stand der Dinge ist, dass in jeder Stunde eine Regionalbahn fahren soll - die hält aber nicht in Lorsbach.

Entgegen manchen Spekulationen hat die Einschränkung des Betriebes bei der Bahn nichts mit dem Straßenbauprojekt von Hessen Mobil zu tun. Wie die Bahn berichtet, sind Brückenbauarbeiten in Niedernhausen und der Austausch von Gleisen auf der Strecke zwischen Eppstein und Niedernhausen die Ursache. Die Strecke von Hofheim her wäre demnach zwar frei bis Eppstein, aber die Gleisanlagen reichen nicht mehr aus, um aus der Burgstadt vorübergehend eine Endstation zu machen.

Derweil steht immer noch nicht fest, wann die Straße eigentlich voll gesperrt wird. Vor Wochen wurde der 19. Juni als Beginn der Sperrung kommuniziert, aber bis gestern war die Straße noch offen. Mit den Vorbereitungen sei in Lorsbach schon begonnen worden, hieß es dazu gestern von Hessen Mobil. Viel zu sehen war davon aber nicht. Nach Informationen der Stadt Hofheim gehört zu den Vorbereitungen auch die sogenannte Ertüchtigung des Heinrichsweges.

Bekanntlich sollen über den Waldweg Rettungsfahrzeuge nach Lorsbach fahren können; die Arbeiten dort sind aber noch nicht abgeschlossen. Nicht zutreffend ist demnach auch die Information, die Sperrung beginne am 30. Juni. Am Ort des Geschehens in Lorsbach ist dieses Datum auf einem Informationsblatt zwar vermerkt, aber dort geht es nur um die Sperrung einer Haltebucht.