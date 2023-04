FDP empfiehlt Michael Cyriax

Landratswahl am 4. Juni

Hofheim - Am 4. Juni sind die Bürgerinnen und Bürger des Main-Taunus-Kreises an die Urnen gerufen: Die Direktwahl für das Amt des Landrats steht an. Die FDP, die selbst keinen der vier Kandidaten stellt, hat sich jetzt zu einer klaren Wahlempfehlung entschlossen. Sie rät - wenig überraschend - auf einstimmigen Beschluss des Kreisvorstands, den Christdemokraten Michael Cyriax (53) erneut an die Spitze der Kreisverwaltung zu wählen.

Die Freien Demokraten sind neben den Grünen Partner der CDU in der Kreistags-Koalition. Auch wenn sie dazu gar nicht gebraucht wurden, hat die CDU an dem über lange Jahre bewährten Weggefährten und damit an ihrem Kreisbeigeordneten Johannes Baron festgehalten. Nun stellt der FDP-Vorsitzende Dr, Marcel Wölfle fest: „Das politische Grundverständnis unter den politisch Verantwortlichen auf Kreisebene stimmt“. Seit vielen Jahren arbeite die FDP erfolgreich mit Michael Cyriax zusammen. Der ist seit 2011 Landrat und war bereits seit dem Jahr 2002 als Kreisbeigeordneter im Hofheimer Landratsamt tätig.

Mit Michael Cyriax an der Verwaltungsspitze und mit CDU und Grünen als Partner sei bereits viel für den Main-Taunus-Kreis erreicht worden, verweisen die Liberalen etwa auf das Schulbauprogramm oder das Kreishallenbad, das in Kriftel gebaut wird.

Nach einem ausführlichen Gespräch mit Cyriax über die Zukunft des MTK ist die FDP sicher, dass mit ihm als Landrat auch weiterhin „eine solide Finanzpolitik, Investitionen in die Zukunft und der Erhalt des sozialen Gleichgewichts in einem ausgewogenen Verhältnis stehen“, so Fraktionschef Dirk Westedt. babs