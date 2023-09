Fast doppelt so viel Platz zum Lernen

Ein dreigeschossiger Neubau in Holz-Modulbauweise soll der Raumnot an der Lorsbacher Grundschule ein Ende machen. MTk © BARBARA SCHMIDT

Lorsbacher Schule wird für 14 Millionen Euro erweitert / Im Juli 2024 ist Baubeginn

Hofheim - Die Lorsbacher Schule soll einen Erweiterungsbau erhalten, um für Unterricht und Betreuung den nötigen Platz zu schaffen. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein, die Kosten werden aktuell auf rund 14 Millionen Euro geschätzt. Der Main-Taunus-Kreis als Schulträger und Träger der Betreuung zeichnet für die Erweiterung verantwortlich.

Der Entwurf für die erweiterte Schule stammt vom Architekturbüro Kulla, das in Hofheim schon einige Bauten realisiert hat, etwa die Rathauserweiterung oder das Gebäude für die Kita St. Bonifatius und Wohnen im Auftrag der HWB. Für den Erweiterungsbau soll das Toilettenhäuschen, das wie das Haupt-Schulgebäude aus dem Jahr 1909 stammt, abgerissen werden. Gebraucht werden auch die jetzigen Stellplätze. Auf die frei geräumte Fläche soll ein dreigeschossiges neues Gebäude in Holz-Modulbauweise gestellt werden.

Der Interims-Containerbau wird mit der Erstellung der neuen Räume überflüssig. Sein Standort soll für die nötigen Stellplätze genutzt werden. Der Bestandsbau, der 1992 bereits einen Erweiterungsbau erhielt, bleibt bestehen. Von der Modulbauweise, die für Erd- und Obergeschoss des Neubaus vorgesehen ist, erhoffen sich die Planer mehrere Vorteile: Die vorfabrizierten Holzbauteile ermöglichen es, die Bauzeit gegenüber herkömmlichen Bauweisen deutlich zu verkürzen. Weil die Teile schon fertig angeliefert werden, braucht es keine so große Fläche zur Einrichtung der Baustelle, wie es bei Beton- oder Steinbauten der Fall ist. Die wäre angesichts der Platzverhältnisse rund um die am Hang liegende Schule schwer zu schaffen. Die Bauweise macht die Umsetzung deutlich unabhängiger von Witterungseinflüssen, die bei Rohbauarbeiten sonst schnell zu Verzögerungen führen können.

Die Schule erhält mit dem Erweiterungsbau eine neue Eingangshalle. Vom Foyer aus können sowohl das Bestandsgebäude wie auch der Erweiterungsbau erreicht werden. Für die Mensa-Küche wird es einen eigenen Anlieferungseingang geben. Im Souterrain des Erweiterungsbaus bekommen die Betreuung und die Haustechnik Räume, Mensa und Hausaufgabenraum sowie eine Bibliothek für die Betreuung sind im Erdgeschoss untergebracht. Der Neubau bietet dann noch in der oberen Etage vier je 61 Quadratmeter große Klassenzimmer und vier Gruppenräume, 13 bis 27 Quadratmeter groß.

Im alten Schulhaus gibt es im Obergeschoss zwei Klassenräume. Der Erweiterungsbau aus den 1990er Jahren soll künftig nur noch einer weiteren Klasse Raum bieten, ansonsten sind hier künftig zwei Fachräume und ein weiterer Gruppenraum vorgesehen. Insgesamt wird das Platzangebot mit der Erweiterung deutlich wachsen. Statt der jetzt rund 485 Quadratmeter zum Lernen in Klassen- und Fachräumen gibt’s dann künftig mehr als 835 Quadratmeter. Auch die Verwaltung erhält mehr Platz, sie kann 75 Quadratmeter zusätzlich belegen.

Für die Betreuung wird es ein regelrechter Quantensprung, denn mit statt aktuell knapp 100 Quadratmetern zurechtzukommen, soll sie sich künftig auf knapp 575 Quadratmetern ausbreiten können. Dann wäre eine Betreuung aller Schüler möglich. Aktuell ist die Schule im „Pakt für den Nachmittag“.

Eine Zisterne für Brauchwasser, eine Photovoltaikanlage sowie eine Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung gehören zum Baukonzept. Auch die Außenflächen sollen neu gestaltet und attraktiver werden.

Das alles kostet viel Geld. Unter dem Strich standen zunächst 13,086 Millionen Euro. Aufgrund der Preissteigerungen am Bau hat der Kreis aber vorsichtshalber Mehrkosten prognostiziert, so dass eher mit 14,24 Millionen Euro gerechnet werden dürfte. Der größte Teil der Summe steht bereits im Investitionshaushalt. Umgesetzt werden soll die Baumaßnahme innerhalb von knapp zwei Jahren. Das Toilettenhäuschen soll in den Osterferien 2024 abgerissen werden, die Realisierung des Neubaus soll von Mitte Juli an erfolgen. Die Einweihung ist für Ende 2025 vorgesehen.