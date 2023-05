Es gibt wieder DB-Fahrkarten

Teilen

In der Mobilitätszentrale der MTV wird der Service angeboten

Hofheim - Die Main-Taunus Verkehrsgesellschaft (MTV) ist ab sofort wieder DB-Agentur. In der RMV-Mobilitätszentrale der MTV am Untertor 6 in Hofheim wird jetzt dann doch das gesamte DB-Fahrkarten-Sortiment angeboten. Dazu zählt aktuell auch der Vertrieb des Deutschland-Tickets, das dort als Abonnement bestellt werden kann. Es werden damit wieder sowohl Fahrkarten für den Nahverkehr als auch den Fernverkehr angeboten. Die Mitarbeiter kennen sich aus, und die notwendigen Systeme dafür sind vorhanden.

Roland Schmidt, Geschäftsführer der MTV, freut sich: „Jetzt wird in Bahnhofsnähe wieder persönliche Beratung angeboten. Dafür gibt es große Nachfrage unserer Kundinnen und Kunden, und diese Vertriebsmöglichkeit wurde vermisst. Der Weg bis zur nächsten persönlich geführten DB-Agentur ist zu weit, erst am Höchster Bahnhof gibt es die nächste.“

Bis zum Jahreswechsel war die MTV auch als DB-Agentur in der Mobilitätszentrale präsent. Dieses Angebot sei der Weiterentwicklung des Vertriebsmodells der Bahntochter DB-Vertrieb zum Opfer gefallen und könne nun „erfreulicherweise aufgrund des Engagements der MTV wieder starten“, so Roland Schmidt.

Geöffnet ist die Mobilitätszentrale von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 14 Uhr. Das MTV-Service-Telefon unter 0 61 92 / 2 00-26 21 ist täglich von 6 bis 1 Uhr morgens erreichbar. red