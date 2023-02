Es droht eine weitere Vollsperrung

Kanalarbeiten auf L 3011

Hofheim - Man hört schon heraus, wie sehr die Planer der Landesstraßenbehörde Hessen Mobil den Zorn der Verantwortlichen im Hofheimer Rathaus ausgelöst haben. Angefangen hätten die Überlegungen mit der Idee, mit wenig Aufwand auf einer dem Land gehörenden Parzelle entlang der Landstraße einen Radweg zwischen Lorsbach und Eppstein herzustellen, schreibt der Magistrat. „Daraus wird nun eine mehr als umfangreiche Baumaßnahme mit mehr als 14 Monaten Vollsperrung.“

Tatsächlich haben die Überlegungen der Planer in Lorsbach selbst schon für reichlich Sprachlosigkeit gesorgt. Noch streiten sich die Lorsbacher heftig mit Hessen Mobil um die geplante einjährige Sperrung der Straße nach Hofheim. Und genau in dieser Situation überrascht Hessen Mobil mit dem Plan, anschließend das Ganze auf der Strecke nach Eppstein zu wiederholen.

Die Städte Eppstein und Hofheim hatten gemeinsam vorgeschlagen, den bereits bestehenden, aber schmalen Fußweg entlang der Straße zu einem breiteren Fuß- und Radweg auszubauen. Hessen Mobil kündigte die Umsetzung für das Jahr 2022 an, mit einem Kostenvolumen von rund 250 000 Euro. Im vergangenen Jahr aber wurde ein neuer Plan präsentiert. Denn es stellte sich heraus, dass der Regenwasserkanal, der unter der Straße liegt, neu gebaut werden muss. Dafür sei eine Vollsperrung notwendig, so Hessen Mobil.

„Die Durchführung der Baumaßnahme in der hier vorliegenden Form lehnen wir kategorisch ab“, schrieb daraufhin der Magistrat nach Wiesbaden. „Wir verhehlen nicht unsere Verwunderung und unsere Verärgerung, dass in einer Phase intensiver Diskussion um eine einjährige Vollsperrung an andere Stelle der L 3011 eine solche Idee auf den Tisch kommt.“ Die Stadt Eppstein hat sich ebenfalls schon sehr kritisch geäußert.

Eppstein und Hofheim weisen aber darauf hin, dass es nach ihrer Einschätzung auch anders ginge. Der Kanal könne unter den künftigen Radweg verlegt werden, lautet der Vorschlag. Und es könne abschnittsweise gebaut werden. bt