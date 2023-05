Eingangstür eingeschlagen

Versuchter Einbruch in Geschäftsstelle eines Sportvereins

Hofheim - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen versucht, in die Geschäftsstelle eines Sportvereins in der Straße „Am Rheingauer Weg“ in Wallau einzubrechen. Wie die Polizei gestern mitteilte, haben die Ganoven irgendwann zwischen Samstag- und Donnerstagmittag die Glasfüllung der Eingangstür eingeschlagen.

Derzeit stehe noch nicht fest, ob sich der oder die Täter auch innerhalb der Räumlichkeiten aufgehalten haben. Gestohlen worden sei offenbar nichts. Allerdings ist ein erheblicher Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0 61 96 / 20 73-0 zu melden. red