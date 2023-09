Eine echte Erfolgsgeschichte

Wildpark-Retter streben 200-Mitglieder-Marke an

Hofheim - Es ist gut verständlich, dass der Verein Wildpark-Retter zusätzliche aktive Mitglieder sucht und anstrebt, deren Zahl noch in diesem Jahr von derzeit etwa 180 auf 200 zu erhöhen. Denn bis zum letzten Tag vor dem Gehege-Fest am Waldrand wurden über die Internetseite noch Helfer gesucht, und am Samstag zeigten lange Schlangen, etwa an der Kasse oder am Grill, an, dass zusätzliche Mitstreiter über Langeweile nicht zu klagen hätten. Ganz davon abgesehen, dass es dem Verein der Erhalt des kleinen Wildparks am Kapellenberg umso leichter fällt, je mehr sich engagieren.

10 000 Euro jährlich für Erhalt des Geheges

Wobei der Andrang in diesem Jahr die Erwartungen der Macher deutlich überstieg. Schon eine Stunde nach dem offiziellen Beginn berichtete Vereinschef Marc Djakeli, dass die Grillwürste knapp werden. Aber auch das ist ganz im Sinne der Organisatoren, denn der Verein muss in jedem Jahr 10 000 Euro für den Erhalt des Geheges aufbringen, und das Gehegefest liefert einen nicht unerheblichen Beitrag.

Dass diesmal mehr als 500 Besucher, vor allem Familien mit kleinen Kindern, den Weg zum Kapellenberg antreten würden, zeichnete sich früh ab. Der Verein hatte mit Glücksrad, Schminken, Slackline und anderen Angeboten viel getan, um die jüngeren Besucher anzusprechen. Obwohl bei einem Auftritt der Jagdhornbläser sicher eher an eine andere Altersgruppe gedacht wurde, verfolgten auch viele Kinder die ungewohnte musikalische Darbietung gebannt.

Blicken ließen sich auch die, um die es geht. „Die neugierigen Wildschweine kamen schon beim Aufbau“, berichtet Djakeli. Später ließ sich auch das Damwild blicken, das sich sonst auch gerne mal eher versteckt hält. Diese Tiere fressen übrigens auch die Entengrütze gerne, so der Vereinsvorsitzende. So heißt die Pflanze, die derzeit den neuen Teich im Gehege bedeckt; manchen ist sie auch als Wasserlinse bekannt. Nein, umgekippt sei der Teich nicht, so die Auskunft zur gegenteiligen Befürchtung mancher Besucher. Der Teich ist jenes Projekt, das der Verein zuletzt realisiert hat, aber es soll nicht das letzte bleiben. Es gebe allerlei Überlegungen, die aber noch mit der Stadt besprochen werden müssten und deshalb noch nicht genannt werden dürften, so Djakeli. Es werde aber sicher etwas geben, was die Attraktivität des Geheges weiter erhöhe.

Das nächste Jahr bietet sich ohnehin an für irgendeine besondere Attraktion, denn dann wird der Verein zehn Jahre alt. Konkret ist bislang nur eine Überlegung - der Wunsch, dass die Mitgliederzahl dann auf 250 steigt. Zu den kleineren Hofheimer Vereinen gehören die Wildpark-Retter längst nicht mehr, und wie die Resonanz auf das Fest zeigt, wird die Arbeit sehr geschätzt. Man habe anfangs keineswegs davon ausgehen können, eine solche Erfolgsgeschichte schreiben zu können, so Djakeli.

Die Gründung war ohnehin eher eine Verzweiflungstat - das Gehege gäbe es nicht mehr, würde der Verein sich nicht bereiterklären, jährlich 10 000 Euro an die Stadt zu überweisen. bt