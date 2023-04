Einbrecher aufgezeichnet

Teilen

Zigaretten für 3000 Euro gestohlen

Hofheim - Zwei Einbrecher haben am Freitag um 3 Uhr in einer Tankstelle in der Hofheimer Straße Zigaretten im Wert von 3000 Euro gestohlen. Zuvor hatten sie die Glasfront der Tankstelle mit einem Gullideckel zertrümmert, um in die Innenräume zu gelangen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt.

Die Ganoven wurden durch die Videoüberwachung aufgezeichnet: Einer ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug dunkle Sachen, Kappe und eine Mund-Nasen-Bedeckung sowie schwarz-weiße Sneaker. Der andere Täter ist etwa 1,85 Meter groß. Er trug einen hellen Fischerhut sowie eine medizinische Maske, unter der ein Bart zu erkennen war. „Darüber hinaus besteht möglicherweise ein Tatzusammenhang mit einer dunklen Limousine, die in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufgefallen war“, so die Polizei. Zeuginnen oder Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sie nimmt Hinweise unter 0 61 96 / 2073-0 entgegen. red