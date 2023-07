„Ein Umbau wäre Wahnsinn“

Ortsbeirat Lorsbach plädiert für eine neue Kita an der Hofheimer Straße

Hofheim - Hitzig zugegangen ist es in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats - wieder einmal, denn beim Thema „Kindergarten“ ist das in Lorsbach inzwischen die Regel. Aufhänger war die Antwort des Magistrats auf die Bitte, die Realisierbarkeit eines Kita-Neubaus auf den Wiesen hinter der Lorsbacher Grundschule sowie auf dem Grundstück der städtischen Tochtergesellschaft HWB in der Hofheimer Straße zu prüfen. In seiner Antwort legt der Magistrat dar, dass der Main-Taunus-Kreis sämtliche freien Schulflächen benötige, für Erweiterungsmaßnahmen sowie als Spiel- und Bewegungsbereich. „Um die Schulflächen geht es bei unserer Anfrage doch überhaupt nicht, sondern um dortige private Grundstücke“, platzte dem Stadtverordneten Carsten Zeitz (CDU) daraufhin der Kragen.

Nicht stehenlassen wollte Zeitz auch die Antwort des Magistrats, wonach an der Hofheimer Straße wie geplant ausschließlich Wohnungen errichtet werden sollen. „Wir brauchen eine neue Kita, alles andere ist Murks“, erwiderte Zeitz. Denkverbote dürfe es nicht geben. Das Gebäude des Gemeindezentrums in der Talstraße eigne sich nicht für eine Kita. Der geplante Umbau dort müsse abgesagt werden, weil er gutes Geld verschleudern würde. Teils müssten Fenster am Gemeindezentrum mit Folie abgedunkelt werden, weil sonst die Hitze bei sommerlichen Temperaturen für Kinder nicht erträglich sei. „Nicht nur in energetischer Hinsicht, sondern aus vielen Gründen ist es absoluter Wahnsinn, dieses Gebäude als Kita zu nutzen“, so Zeitz.

An der Hofheimer Straße hingegen könne problemlos eine neue Kita errichtet werden, zumal sich dahinter eine tolle Freifläche bis zum Schwarzbach für die Kinder anschließe. „Und wir hätten dann endlich wieder Vereinsräume im Gemeindezentrum“, erklärte Zeitz. Wenn der Umbau 2025 oder 2026 vollzogen sei, seien die letzten freien Grundstücke in Lorsbach zudem wahrscheinlich längst bebaut.

Viel Energie und Kosten bereits in Planung geflossen

Barbara Grassel (Linke) fragte, warum nicht wenigstens eine Kombination aus Kita-Neubau und darüber liegenden Wohnungen möglich sei. Stadtverordnetensteher Andreas Hegeler (CDU) sekundierte mit dem Hinweis darauf, dass ein solches Modell etwa in der Marxheimer Kita St. Bonifatius wunderbar funktioniere. Stadtrat Köppler jedoch hält nichts von derlei Überlegungen. Das Projekt im Gemeindezentrum sei weit gediehen, „viel Energie und viele Kosten sind bereits in die Planung geflossen“. Aktueller Stand ist, dass voraussichtlich 2024 mit dem Umbau begonnen wird; 2025 könnte dann Fertigstellung sein.

Das Problem mit dem Wärmestau wolle er nicht wegdiskutieren, so Köppler. Mit einer „Rolle rückwärts“, wie er sich ausdrückte, aber könne er nichts anfangen. Inklusive Waldgruppe verfüge Lorsbach nach dem Umbau über 120 Kita-Plätze. „Und schließlich entsteht doch sozialer Wohnraum an der Hofheimer Straße, keine teuren Eigentumswohnungen.“

Auf lange Sicht löse der Umbau des Gemeindezentrums das Problem mit den ungenügenden Kita-Plätzen nicht, entgegnete Grassel, „vor allem im Hinblick auf die U-3-Betreuung“. Zeitz flüchtete sich in Sarkasmus, als er sagte: „Die Menschen, die in die Wohnungen an der Hofheimer Straße ziehen, dürfen wohl keine Kinder haben. Denn Betreuungsplätze wird es für sie nicht geben.“

Stadtverordneter Bernd Hausmann (Linke) brachte einen weiteren Aspekt ein. Die Wohnungen an der Hofheimer Straße sollen laut jetzigem Planungsstand eine Tiefgarage erhalten. Ob das in einem Überschwemmungsgebiet am Schwarzbach zulässig sei? „Falls nein, können Sie Ihre Planung sowieso in die Tonne treten“, sagte er zu Köppler gewandt. Der Ortsbeirat einigte sich schließlich auf den Antrag, dass der Magistrat auf die HWB einwirken möge, die Pläne für die Hofheimer Straße zu prüfen - ob also statt der reinen Wohnbebauung eine Kita mit gegebenenfalls zusätzlichen Wohnungen möglich wäre. Außerdem solle der Magistrat die Realisierbarkeit eines Kita-Neubaus im Bereich der Wiesen südwestlich hinter der Schule prüfen.