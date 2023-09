„Ein überzeugendes Angebot“

Teilen

In Hofheim lebt Dr. Kristin Seitz schon mehr als 20 Jahre. Die sportliche Juristin, die gern läuft, mit Freunden wandert oder mit der Familie Ski fahren geht, will gern Erste Stadträtin werden. babs © babs

Kristin Seitz soll Erste Stadträtin werden - CDU hofft auf Stimmen aus der „Opposition“

Hofheim - Es ist eine sehr schwierige Wahl“, ist CDU-Chef Christian Vogt klar, dass die Entscheidung, die am 27. September in der Stadtverordnetenversammlung ansteht, alles andere als „eine Formsache“ ist. Eine solche sei es 2006 noch gewesen, als das Amt des Ersten Stadtrats neu zu besetzen war. Doch die klaren Mehrheiten von damals gibt es im Stadtparlament seit der jüngsten Kommunalwahl nicht mehr. Umso wichtiger, sagen Vogt und CDU-Fraktionschef Alexander Kurz, sei es für sie gewesen, für die Position jemanden zu finden, der über die eigenen Parteigrenzen hinaus dank seiner Persönlichkeit und seinen Qualifikationen unzweifelhaft als geeignet gelten kann.

Mit Dr. Kristin Seitz ist die Partei fündig geworden - und das, in guter Tradition, in den eigenen Reihen. Schon eine ganze Weile hat es im Hintergrund Gespräche gegeben, vor allem mit der Wunschkandidatin, aber auch mit den Koalitionspartnern von FWG und FDP. Am Dienstag hat dann die Mitgliederversammlung mit ihrem einstimmigen Votum für Kristin Seitz den Schlusspunkt gesetzt und für den nötigen Rückenwind gesorgt,

Ihre Bewerbung für die öffentlich ausgeschriebene Stelle hat die 50-Jährige Juristin danach im Rathaus abgegeben, Am Freitag war Einreichungsschluss, in dieser Woche tagt der Wahlvorstand und wird die Briefumschläge öffnen und die Unterlagen darin sichten. Bekannt ist derzeit nur, dass auch die Grünen einen Kandidaten ins Rennen schicken wollen. Als zweitstärkste Fraktion im Parlament „sind wir einfach mal dran“, hat Fraktionschef Daniel Philipp schon im Januar zu Protokoll gegeben. Der 57-Jährige, der als Klima-Manager im Kreishaus arbeitet, wird auf das Votum seiner Partei hin definitiv als Gegenkandidat zu Seitz auftreten.

Die Marxheimerin, die seit 2001 in der Kreisstadt lebt, ist Realistin genug, auch ein Scheitern ihrer Kandidatur für denkbar zu halten. Als „ziemlich pragmatisch und lösungsorientiert“ bezeichnet sie sich selbst. Für die Arbeit an der Rathausspitze hielte die erklärte „Team-Playerin“ es für wichtig, „dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam Lösungsansätze finden, so dass am Ende Ergebnisse stehen“. Dafür stehe sie, sagt Seitz.

Die gebürtige Wiesbadenerin, die in der Nähe von Bremen aufgewachsen ist und in Würzburg Jura studiert hat, hat in Stadtbaurecht promoviert. In Franken hat sie aber nicht nur das Rüstzeug für ihren Beruf als Rechtsanwältin und Steuerberaterin mitgenommen, den sie nach Stationen bei Ernst & Young, einer Steuerberatungsgesellschaft und KPMG aktuell in Vollzeit bei der ING Bank ausübt. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende hat hier auch den Mann fürs Leben gefunden. Ehemann Dr. Jochen Seitz ist ebenfalls Jurist, war schon Stadtverordneter für die CDU und engagiert sich aktuell ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat von St. Elisabeth Hofheim-Kriftel-Eppstein. Kristin Seitz bringt sich seit 2006 im Ortsbeirat Marxheim als Fraktionsvorsitzende der CDU ein. Für sie zwar in keiner Weise etwas, was sich mit der Aufgabe im Rathaus vergleichen ließe, die sie nun anstrebt. Aber eine Form, sich einfach für die Gesellschaft zu engagieren. Vielen erscheine die Arbeit der Ortsbeiräte „so ein bisschen lächerlich“, weiß Seitz. „Aber da fängt’s auch an.“ Gemeinsam etwas für den eigenen Ort zu erreichen und dabei viele Menschen kennenzulernen, das mache außerdem Spaß. „Und es geht ja immer auch ums Prinzip und um die Sache“, sagt Seitz.

Die voranzubringen auf Stadtebene, findet sie eine sehr reizvolle Aufgabe. Dass die Mutter von drei Töchtern. (17, 15 und 10 Jahre alt) die nötigen Qualifikationen mitbringt dafür, hebt auch CDU-Fraktionschef Alexander Kurz hervor. „Es ist vor allem eine Führungsposition“, die da mit dem Ersten Stadtrats-Posten zu vergeben sei. Neben Pesonalführung und Projektsteuerung, die Seitz zu ihren Grundkompetenzen zählt, sei gerade in Verwaltungen auch der juristische Hintergrund Gold wert, meint Kurz. Mit Kristin Seitz mache die CDU dem Stadtparlament „definitiv ein überzeugendes Angebot“. Kurz ist zuversichtlich, dass es gelingt, damit mehr als nur die eine nötige Stimme außerhalb der Koalition zu gewinnen.