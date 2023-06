Ein Biobauer muss alles neu denken

Annkathrin Tempel mit Boris Danielowski und Mara inmitten ihrer Hühnerschar auf dem Wallauer Biohof. knapp © Knapp

Mit 40 000 Euro dotierter Förderpreis geht an die Wallauer Schlagmühle

Hofheim - Der Entschluss, auf biologische Landwirtschaft umzustellen, sei auch gefallen, um sich dem Zwang der Branche zu entziehen, immer größere Flächen bewirtschaften zu müssen, hatte Annkathrin Tempel von der Wallauer Schlagmühle vor einem Jahr berichtet. Ein Biohof mit regionaler Vermarktung der Produkte komme besser mit begrenzten Flächen zurecht, so die Hoffnung. Ob sich das Konzept an der Schlagmühle trägt, das stehe so kurz nach der Umstellung nicht fest. Aber der Preis „Gemeinsam Boden gut machen“, der kommt für diese Bemühungen gerade recht.

Der Naturschutzbund und der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura haben den Preis ausgelobt, er geht Jahr für Jahr an Betriebe, die auf Biolandbau umstellen wollen oder die es gerade geschafft haben. Mit ihrem Partner Boris Danielowski ist Annkathrin Tempel nach Berlin gefahren, um aus der Hand von Bundesumweltministerin Steffi Lemke die Auszeichnung entgegen zu nehmen. Der Preis deckt jedenfalls mehr als die Fahrtkosten in die Hauptstadt ab - 40 000 Euro landen auf dem Konto der Schlagmühle.

Einen traditionellen Bauernhof auf Biolandwirtschaft umzustellen, das ist eine größere Sache. Dass chemische Spritzmittel und künstlicher Dünger tabu sind, hat sich herumgesprochen - deswegen kaufen die Konsumenten die Bio-Produkte ja. Es ist aber mehr notwendig, macht Annkathrin Tempel deutlich. Zum Beispiel muss die Fruchtfolge geändert werden - es gehören Pflanzen wie Lupinen dazu, die Stickstoff in den Boden bringen, der sonst im Kunst-Dünger ist.

Weil aber eine zusätzliche Düngung trotzdem noch notwendig ist, operiert die Schlagmühle mit Pferdehöfen oder anderen tierhaltenden Betrieben. „Wir produzieren Futter und bekommen dafür den Dung“, sagt Tempel. Notwendig sind auch größere Abstände zwischen den Kulturen, um das Risiko zu verringern, dass Schädlinge von einem Feld auf das nächste wechseln. „Man muss alles neu denken“, so die Landwirtin.

Das Ende ist offen

Ob es am Ende funktionieren wird, das steht noch nicht genau fest, denn viele Dinge sind im Umbruch. Wegen der Inflation werden Bioprodukte derzeit weniger gekauft, umgekehrt bekommt der Hof steigende Preise selbst zu spüren, etwa beim Diesel für die Traktoren. Da kommen die 40000 Euro Preisgeld gerade recht, denn es müssen landwirtschaftliche Maschinen angeschafft werden, und ein Hofladen wird auch ausgebaut.

Der Laden ist Teil der Strategie, dem Betrieb möglichst viele Standbeine zu verschaffen. Hofläden erleben einen Boom, wie man gerade im Taunusvorland an vielen Stellen sehen kann. An der Schlagmühle soll er in einem ehemaligen Pferdestall untergebracht werden. Am liebsten noch in diesem Jahr sollen die ersten Kunden kommen.

Ein ganz anderes Standbein ist die Speicherung von Kohlendioxid im Boden. Das funktioniert, indem Pflanzen angebaut werden, die nur zum Teil bei der Ernte vom Feld verschwinden, zum Teil aber auch dort bleiben und zersetzt werden. Das in diesem Material enthaltene Kohlendioxid bleibt im Boden. Landwirte, die das machen, bekommen eine Vergütung dafür; das Geld stammt aus dem Verkauf von Emissionsberechtigungen. Bekanntlich soll die Wirtschaft dadurch, dass diese Berechtigungen immer knapper werden, dazu ermuntert werden, klimafreundlicher zu werden. Tempel lässt durchblicken, dass die Erlöse nicht so sind, dass sie über die Zukunft des Hofes entscheiden. Wichtiger könnte die Bauernhof-Pädagogik sein, unter anderem mit Veranstaltungen für Kinder. „Ein besonderes Herzensprojekt“, nennt die Landwirtin diese Pläne. Auch deren Realisierung könnte durch den Förderpreis einen Schub bekommen.

Selbst wenn sicher jeder Beitrag zählt - der Klimawandel wird mit der Speicherung von Kohlendioxid im Boden nicht gestoppt, die Landwirte müssen sich mit den Folgen befassen. Auf der Schlagmühle beschäftigt man sich daher mit Pflanzen, die mit weniger Wasser auskommen, so wie dem Mohn. Das lila blühende Feld hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erregt. Dass er dann auch im Hofladen zu haben ist, versteht sich von selbst.