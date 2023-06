Diebe im Laden gefangen

Personal schließt die Türen

Hofheim - Drei Ladendiebe standen Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr in einem Supermarkt in der Ahornstraße vor verschlossenen Türen. Um die drei an der Flucht zu hindern, hatten die Mitarbeitenden kurzerhand die Ladentüren verschlossen. Somit blieb den Dieben nichts anderes übrig, als auf die Polizei und somit ihre Mitfahrgelegenheit zur Polizeistation zu warten. An Ort und Stelle stellten die Beamtinnen und Beamten die Beute der Ladendiebe im Wert von etwa 130 Euro sicher. Es handelte sich dabei vornehmlich um Lebensmittel sowie hochprozentige Spirituosen. Diese Beute hatten die Täter zunächst in Rucksäcken verstaut, die Kassiererin war jedoch misstrauisch geworden. Einer der drei Ladendiebe schubste die Frau daraufhin zur Seite, um sich und seinen Komplizen die Flucht zu ermöglichen, jedoch machten ihnen die Kolleginnen und Kollegen der Kassiererin einen Strich durch die Rechnung. Die drei Männer im Alter von 29, 41 und 58 Jahren erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls. red