Die Note 2,3 für Hofheims Innenstadt

Im Herbst 410 Personen befragt

Hofheim - Bei einer unabhängigen Umfrage im Herbst 2022 haben Passanten die Hofheimer Innenstadt mit der Note 2,3 bewertet. Das geht aus der Untersuchung „Vitale Innenstädte“ des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens IFH Köln hervor. Unter anderem hat Hofheim in den Kategorien Mobilität mit Bus und Bahn, Sauberkeit, Sicherheit und Familienfreundlichkeit die Note 1-2 bekommen.

An der Umfrage haben bundesweit 111 Städte teilgenommen, Hofheim war erstmals dabei. Die Teilnahme war vom Verein Industrie, Handel, Handwerk (IHH) angeregt worden. Mitte November hatten Interviewer im Chinon-Center und in der Fußgängerzone an zwei Tagen insgesamt 410 Passanten befragt. 90 Prozent gaben an, die Innenstadt sei in den vergangenen Jahren attraktiver geworden oder gleich attraktiv geblieben. 76 Prozent erklärten, zum Einkaufen und Bummeln gekommen zu sein. 66 Prozent berichteten, dass sie zwar auch online Einkäufe tätigten, aber unverändert häufig in der Innenstadt einkaufen.

Nur eine 3 gab es bezüglich Fahrradfreundlichkeit und Parkmöglichkeiten. 51 Prozent der Befragten fanden, dass die Orte zum Verweilen in der Innenstadt unbedingt ausgebaut werden sollten. red